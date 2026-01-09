A.B.C¡¾Z¡¦¸Þ´Ø¹¸°ì¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ·îÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¡¦³¤ÇµÈþ·î¤é½Ð±é¡ª¡¡´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¸¶ºî¤ÎÉñÂæ¡Ø°¤Î²Ö¡Ù¾å±é·èÄê
¡¡A.B.C¡¾Z¡¦¸Þ´Ø¹¸°ì¤¬¼ç±é¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ·îÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¡¦³¤ÇµÈþ·î¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡Ø°¤Î²Ö¡Ù¤Î¾å±é¤¬·èÄê¡£Åìµþ¡¦IMM THEATER¤Ë¤Æ3·î6¡Á15Æü¡¢Âçºå¡¦¿¹¥ÎµÜ¥Ô¥í¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ3·î28¡¦29Æü¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¸Þ´Ø¡¢³¤Çµ¤é¥¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÂ³¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤¹¡¢´Ú¹ñ¡¦Âç¼êÀ©ºî²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥É¥é¥´¥ó¤¬´ë²è¡¦À©ºî¤·¡¢´Ú¹ñ¤ÎÁí¹ç·Ý½Ñ¾Þ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡ÉÉ´ÁÛ·Ý½ÑÂç¾Þ¡É¤Ë5ÉôÌç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢±é½Ð¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø°¤Î²Ö¡Ù¡ÊµÓËÜ¡§¥æ¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¡¿2020Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿À¤³¦½é¤ÎÉñÂæ²½ºîÉÊ¡£
¡¡¸¶ºî¤Ç¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê±é½Ð¡¢åÌÌ©¤ÊµÓËÜ¡¢ÇÐÍ¥¿Ø¤Î±éµ»¤Ê¤É¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤È¡¢¹â¤¤·Ý½ÑÀ¤ò¤â·ó¤Í¤½¤Ê¤¨¤¿ÏÃÂêºî¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥É¥é¥´¥ó¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ëÉñÂæ¤Ç¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤¢¤ëÉ×ÉØ¤¬¤¤¤ë¡£2¿Í¤Ï14Ç¯Á°¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Îø¤ËÍî¤Á¡¢·ëº§¤ò¤·¤¿¡£¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¹¬¤»¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ÈëÌ©¤È±³¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¡¢Í½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤¿¿¼Â¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡½¡£
¡¡¶âÂ°¹©·Ýºî²È¤Î¥Ú¥¯¡¦¥Ò¥½¥ó¤Ï¡¢·º»ö¤ÎºÊ¥Á¥ã¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤È¿ÍÊÂ¤ß¤Ë¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê2¿Í¤À¤¬¡¢É×¤Ë¤Ï¤É¤³¤«±Æ¤¬¤¢¤ë¡½¡£Èà¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤¢¤ëÂ¼¤Çµ¯¤¤¿»¦¿Í»ö·ï¤Î»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ï¢Â³»¦¿ÍÈÈ¤ÎÂ©»Ò¡É¥È¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¹¡É¤À¤Ã¤¿¡£°Å¤¤²áµî¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤Ï¥Ú¥¯¡¦¥Ò¥½¥ó¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢¿ÈÊ¬¤òµ¶¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Êµ¶¤ê¤ÎÊë¤é¤·¤¬Êø¤ì»Ï¤á¤ë¡½¡£·º»ö¤Ç¤¢¤ë¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢»ö·ï¤òµæÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢É×¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê¹ÔÆ°¤Ëµ¿Ç°¤òÊú¤»Ï¤á¤ë¡£°ìÊý¡¢ËÜÊª¤Î¥Ú¥¯¡¦¥Ò¥½¥ó¤¬Ä¹¤¤ºª¿ç¾õÂÖ¤«¤éÌÜ³Ð¤á¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¡¦¸ÍÀÒ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¿Í´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿±¿Ì¿¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡£
¡¡²áµî¤Î»ö·ï¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤¬¸òº¹¡£14Ç¯´Ö°¦¤·¤Æ¤¤¿É×¤¬¡¢¼Â¤Ï»¦¿ÍÈÈ¤À¤È¤·¤¿¤é¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¹¤¬¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤¹¡É¥Ú¥¯¡¦¥Ò¥½¥ó¡É¤È¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¿¿¼Â¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¤È¤¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬½Ð¤¹Åú¤¨¤È¤Ï¡©¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀÚ¤Ê¤¯¡¢»Ä¹ó¤Ê¿¿¼Â¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎËë¤¬³«¤±¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÉñÂæ¾å±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢µÓËÜ¡¦±é½Ð¤Ï¡¢åÌÌ©¤Ë·×»»¤µ¤ì¤¿Âæ»ì¤ä±é½Ð¤Ç´ÑµÒ¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¡¢·à¾ì¤òºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¡¦°Û¶õ´Ö¤Ø¤ÈºÌ¤ëÎëÌÚ¾¡½¨¤¬Ã´Åö¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÅè¸ãÏºÎ¨¤¤¤ëÀ¸¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤È¤È¤â¤ËÁÏ¤é¤ì¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥×¥ì¥¤¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤â¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤À¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¥È¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¹¡Ê¶âÂ°¹©·Ý²È¡¢µ¶¤Î¥Ú¥¯¡¦¥Ò¥½¥ó¡ËÌò¤ò¡¢A.B.C¡¾Z¤Î¸Þ´Ø¹¸°ì¤¬¼ç±é¤ÇÌ³¤á¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊ¤ÇËÜºî¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Á¥ã¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¹¤ÎºÊ¡¢¥«¥ó¥¹·Ù»¡½ð·º»ö¡ËÌò¤ò¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ·îÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¤Ç½é¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥×¥ì¥¤¤ËÄ©¤à³¤ÇµÈþ·î¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ú¥¯¡¦¥Ò¥½¥ó¡Ê¿ÈÊ¬¤ò¼è¤é¤ì¤¿ÃË¡ËÌò¤Ë¡¢ÏÂÅÄÍ¥´õ¡ÊSpeciaL¡Ë¡£¥¤¥à¡¦¥Û¥¸¥å¥óÌò¡Ê¥«¥ó¥¹·Ù»¡½ð¶¯ÎÏ3ÈÉ¤ÎºÇÇ¯¾¯·º»ö¡¿¥Á¥ã¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡ËÌò¤Ë¡¢µ×ÊÝÎ÷¡£
¡¡¥¥à¡¦¥à¥¸¥ó¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¹¤ÎÆ±µéÀ¸¡¢½µ´©»ïµ¼Ô¡ËÌò¤Ë¡¢°ÂÀ¾¿µÂÀÏº¡£¥Á¥§¡¦¥¸¥§¥½¥×¡Ê¥«¥ó¥¹·Ù»¡½ð¶¯ÎÏ£³¥Á¡¼¥à·º»ö¡ËÌò¤Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ½¨ÉÒ¡£¥è¥à¡¦¥µ¥ó¥Á¥ç¥ë¡Ê¿¦¶È¾Ò²ð½ê¼ÒÄ¹¡ËÌò¤ò¡¢µÜ²¼ÍºÌé¡£¥È¡¦¥ß¥ó¥½¥¯¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¹¤ÎË´¤¼ÂÉã¡ËÌò¤Ë¡¢¤ß¤Î¤¹¤±¡£¥³¥ó¡¦¥ß¥¸¥ã¡Ê¥Ò¥½¥ó¤ÎÊì¡ËÌò¤ò¡¢¿å²Æ´õ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ú¥¯¡¦¥Þ¥Ì¡Ê¥Ò¥½¥ó¤ÎÉã¤ÇÂç³ØÉÂ±¡±¡Ä¹¡ËÌò¤Ë¡¢±©¾ìÍµ°ì¤ÈÂ¿ºÍ¤Ê¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡¸Þ´Ø¤Ï¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î´Ø·¸À¤ä²áµî¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àè¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÀ¨¤¯°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¤Ï¸åÇÚ¤ÎÏÂÅÄ¤Èµ×ÊÝ¤È¤Î¶¦±é¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¸åÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê´Å¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡³¤Çµ¤Ï¡ÖÎëÌÚ¾¡½¨¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¡¦±é½Ð¤Î¤â¤È¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤È¸þ¤¹ç¤¦°ì¿Í¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ¡¢¿¿¼Â¤òÄÉ¤¦·º»ö¤È¤·¤ÆÍÉ¤ìÂ³¤±¤ë¥¸¥¦¥©¥ó¤Î¿´¤ËÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¡Ø°¤Î²Ö¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¡¦IMM THEATER¤Ë¤Æ3·î6¡Á15Æü¡¢Âçºå¡¦¿¹¥ÎµÜ¥Ô¥í¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ3·î28¡¦29Æü¾å±é¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥È¡¢µÓËÜ¡¦±é½Ð¤ÎÎëÌÚ¾¡½¨¤Ë¤è¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¥È¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¹Ìò¡¿¸Þ´Ø¹¸°ì
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î´Ø·¸À¤ä²áµî¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àè¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÀ¨¤¯°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤Ìò¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤â¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤¹þ¤á¤ë¤è¤¦Ìò¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¸þ¤¹ç¤¤ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£º£ºî¤Ï¸åÇÚ¤ÎÏÂÅÄ¤Èµ×ÊÝ¤È¤Î¶¦±é¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¸åÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê´Å¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¾Ð
¢£¥Á¥ã¡¦¥¸¥¦¥©¥óÌò¡¿³¤ÇµÈþ·î
¡È¿®¤¸¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç³Ð¸ç¤¬Í×¤ëÌò¤Ï½é¤á¤Æ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÎëÌÚ¾¡½¨¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¡¦±é½Ð¤Î¤â¤È¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤È¸þ¤¹ç¤¦°ì¿Í¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ¡¢¿¿¼Â¤òÄÉ¤¦·º»ö¤È¤·¤ÆÍÉ¤ìÂ³¤±¤ë¥¸¥¦¥©¥ó¤Î¿´¤ËÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæËÜ¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Àµ¤·¤µ¤è¤ê¤âÀè¤Ë¿Í¤¬Áª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡Ö¿®¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Î½Å¤µ¤Ç¤¹¡£°¦¤·¡¢¿®¤¸Â³¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¤µ¤ÈÍÉ¤é¤®¤ò¡¢ÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÆµÛ¤È²¹ÅÙ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ú¥¯¡¦¥Ò¥½¥óÌò¡¿ÏÂÅÄÍ¥´õ¡ÊSpeciaL¡Ë
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ú¥¯¡¦¥Ò¥½¥óÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢ÏÂÅÄÍ¥´õ¤Ç¤¹¡£ÎëÌÚ¾¡½¨¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤ÏÆóÅÙÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÌò¤À¤È¸¶ºî¤òÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¥Ò¥½¥ó¤òÀ§Èó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¥¤¥à¡¦¥Û¥¸¥å¥óÌò¡¿µ×ÊÝÎ÷
¥¤¥à¡¦¥Û¥¸¥å¥óÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢µ×ÊÝÎ÷¤Ç¤¹¡£¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È´Ú¹ñ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæÈÇ¤ò±é¤¸¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç±é¤Î¸Þ´Ø¤¯¤ó¤È¤âº£¤è¤ê´Ø·¸À¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤³¤ÎÉñÂæ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤òÂô»³³Ú¤·¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤ò¹þ¤á¤Æ±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£À§Èó·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥à¡¦¥à¥¸¥óÌò¡¿°ÂÀ¾¿µÂÀÏº
¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄº¤¤¤¿»þ¤ÎÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö°¤Î²Ö¡×¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂô»³¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¤Ê¤ó¤À¤«´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏËÜÅö¤ËÂô»³¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤ò±é·à¤Ç¤ä¤ë°ÕÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Í¤¨¡¢¤´Íè¾ìÄº¤¯¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¡Ö°¦¡×¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Ëº²¹þ¤á¤ÆÀ½ºî¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£À§Èó¤È¤â·à¾ì¤Ø¤ª±Û¤·²¼¤µ¤¤¡£
¢£¥Á¥§¡¦¥¸¥§¥½¥×Ìò¡¿µ×ÊÝÅÄ½¨ÉÒ
¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥§¥½¥×Ìò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹µ×ÊÝÅÄ½¨ÉÒ¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â´Ñ¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê´Ú¹ñ¸¶ºî¤ÎºîÉÊ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¥Á¥§¡¦¥¸¥§¥½¥×¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¥È¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¹¤Î²áµî¤Î¿¿¼Â¤Ê¤É¤òÃÎ¤ë½ÅÍ×¤Ê¸°¤ò°®¤ëÌò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ëºîÉÊºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥è¥à¡¦¥µ¥ó¥Á¥ç¥ëÌò¡¿µÜ²¼ÍºÌé
´Ú¹ñ¥É¥é¥ÞÈÇ¤ÎÇÐÍ¥¿Ø¤Î±éµ»ÎÏ¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌò¤ò¤ª¤í¤·¤Æ±é¤¸¤ë¤«¿§¡¹ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ÆÃÍ¤ÎÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¶ÛÄ¥´¶¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ï½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¿Í¸«ÃÎ¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢2026Ç¯¤Î¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀê¤¤¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÇ¯¤Ê¤Î¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÎÃÏ¸µ¤ÎÂçºå¤Ç¤Î¾å±é¤â³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢£¥È¡¦¥ß¥ó¥½¥¯Ìò¡¿¤ß¤Î¤¹¤±
µÓËÜ¡¦±é½Ð¤Î¥¹¥º¥«¥Ä¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¡ØHYMNS ¡¾¥Ò¥à¥¹¡¾¡Ù¤È¸À¤¦ºîÉÊ¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¤Ê¤ÀÄ»³±ß·Á·à¾ì¤Ç¤Î¸ø±é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦18Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸÷±¢Ìð¤ÎÇ¡¤·¡£º£²ó¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸Æ¤ó¤ÇÄº¤¸÷±É¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬1¿Í¤âµï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÍ§Ã£ºî¤ê¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÆâÍÆ¤Ï¥Ø¥Ó¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤¯·Î¸Å¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥ó¡¦¥ß¥¸¥ãÌò¡¿¿å²Æ´õ
¤Þ¤º¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥º¥«¥Ä¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë»ö¡¢¤½¤·¤Æ´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤òÃÎ¤ëÃÎ¿Í¤¬ÖÈ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¨·è¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¥É¥é¥Þ¤ò¤ß¤Æ¡¢ÂæËÜ¤òÄº¤¡¢¤½¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹À¤È¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í´Ö¤Î¥É¥í¥É¥í¤·¤¿´¶¾ð¤È°¦¤¹¤ë¿Í¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤¦ÁÛ¤¤¡¢Æ±¤¸»ö¼Â¤âÎ©¾ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¸½¼Â¤Ç¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»þ¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤êÁªÂò¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤ê¡¢Æ¬¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â¿Í´Ö¤é¤·¤¤´¶¾ð¤¬±²´¬¤¯¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£½é¶¦±é¤ÎÊý¤âÂô»³¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤·¡¢°ÊÁ°¤´°ì½ï¤·¤¿Êý¤â°ã¤¦Ìò¤Ç½Ð²ñ¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ú¥¯¡¦¥Þ¥ÌÌò¡¿±©¾ìÍµ°ì
±©¾ìÍµ°ì¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¤¡ª¡¡º£²ó¤Î¡Ø°¤Î²Ö¡Ù¡£ÂêÌ¾¤«¤é¤·¤ÆÇ®ÎÌ¤Î¹â¤¤Æ÷¤¤¤¬¥×¥ó¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥à¥²¥¿¥ó¡¦¥×¥ë¥³¥®¡¦¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤Ê¤É¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ÆÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñÎÁÍý¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¸µµ¤¥â¥ê¥â¥ê¤Î»ä¤¬·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£µÓËÜ¡¦±é½Ð¡¿ÎëÌÚ¾¡½¨
¡Ø°¤Î²Ö¡Ù¤Ï¡¢STUDIO DRAGONÀ½ºî¤ÎÁ´16ÏÃ¤ËµÚ¤Ö¡¢Âçºî¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò½ñ¤¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥Þ¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤¿¡£¤À¤«¤éºîÉÊÍý²ò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¸¶ºî¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ²È¥æ¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¤µ¤ó¤È¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÉý¤Ê¥«¥Ã¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢ÉñÂæ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥·¡¼¥ó¤ò½ñ¤Â¤·¡¢2»þ´Ö¤Ë¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤ÎÀ¸±éÁÕ¤È¤È¤â¤Ë¿Ê¤à¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
