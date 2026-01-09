「進撃の巨人」の公式Xに山本が登場

陸上の女子5000メートルパリ五輪・世界陸上日本代表の山本有真（ゆま、積水化学）が人気作品の企画に登場した喜びを“報告”した。

山本が登場したのは人気アニメ「進撃の巨人」の公式Xだった。同作品は完結編の復活上映に合わせ、各業界のファンがコメントを寄せる企画を実施。そこでこう愛を語った。

「何度でも見返したい作品です。全員が自分の正義を信じて選択しているだけなのに、その正義同士がぶつかり、結果的に誰かを深く傷つけてしまう――そんな構成に強く心を打たれました。私はジークとアルミンが『生きる意味』を語る場面が特に印象に残っています。何のために生きるのか。それはとても純粋な問いで、私自身もなぜ走るのかを自然と考えさせられました。私も覚悟をもって競技に向き合い、心臓を捧げようと思います」

昨年9月に行われた世界陸上の女子5000メートル予選のスタート前には、同作品の「心臓を捧げよ」のポーズを取るほどファンとして知られている山本。自身のXでも引用し「遂に大好きな進撃の巨人の公式に私が」と歓喜を報告すると、ファンから「おぉ…こりゃ凄いですね」「捧げたポーズを披露した時にファンになりました」「『進撃の巨人』が大好き！と言い続けて良かったですね」など、驚きが書き込まれた。

今企画は多くの俳優やお笑い芸人らに加え、スポーツ界からは渡邊雄太、堀米雄斗らもコメントを寄せていた。



（THE ANSWER編集部）