フー・ファイターズのリズムギタリスト、パット・スメアが「奇妙なガーデニング事故」で左足の複数の骨を折り、今後のライブをいくつか欠席することが明らかになった。バンドはこの事態をユーモアで包み、パットが車椅子に乗ったフェイク雑誌の表紙を作成し、インスタグラムで公開。「緊急速報 パット・スメアに奇妙なガーデニング事故発生！」と見出しがついている。



この「事故」は、1984年のモキュメンタリー映画「スパイナル・タップ」で語られる「奇妙なガーデニング事故」へのオマージュ。劇中では元ドラマーが不可解な事故で亡くなり、「捜査は未解決のままが望ましい」とされる名場面がある。



バンドは投稿で「ロックスターの奇妙なガーデニング事故の伝統にのっとり、パットは新年早々、左足を派手にやってしまったようだ」と茶化しつつ、「複数の骨折が治るまで数公演を欠席する」と説明。「彼が完全に回復して戻ってくるのを心から待っている」とメッセージを添えた。代役として、ベックやセイント・ヴィンセントのギタリストとして知られるジェイソン・フォークナーが参加する。



フー・ファイターズは昨年10月に新曲「アスキング・フォー・ア・フレンド」をリリースし、2026年の北米ツアー「Take Cover」に加え、欧州公演も発表している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）