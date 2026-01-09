Jリーグは9日、明治安田J2・J3百年構想リーグの試合日程を発表しました。モンテディオ山形の開幕戦はアウェイが2月7日に横浜FCと、ホームが3月8日にブラブリッツ秋田と対戦します。



明治安田J2・J3百年構想リーグはリーグ戦が「秋春制」に移行することに伴い開催されるものです。10チームずつのグループが4つに分かれて地域リーグラウンドを行い、その後、各グループの同じ順位同士が対戦するプレーオフで最終の順位が決まります。

EAST-Aのグループに入ったモンテディオ山形の開幕戦は2月7日（土）にアウェイで横浜FCと対戦します。

ホーム開幕戦は3月8日（日）にブラブリッツ秋田と対戦します。プレーオフは5月31日から行われます。





2/7(土) 14:00 横浜ＦＣ AWAY ニッパツ2/15(日) 14:00 栃木ＳＣ AWAY カンセキ2/21(土) 14:00 ザスパ群馬 AWAY 正田スタ3/1(日) 14:00 ＳＣ相模原 AWAY ギオンス3/8(日) 14:00 ブラブリッツ秋田 HOME ＮＤスタ3/14(土) 14:00 湘南ベルマーレ AWAY レモンＳ3/22(日) 14:00 ベガルタ仙台 HOME ＮＤスタ3/29 (日) 14:00 栃木シティ HOME ND スタ4/5(日) 13:00 ヴァンラーレ八戸 AWAY プラスタ4/12(日) 14:00 横浜ＦＣ HOME ND スタ4/19(日) 14:00 ヴァンラーレ八戸 HOME ＮＤスタ4/25(土） 14:00 ベガルタ仙台 AWAY ユアスタ4/29(水・祝） 14:00 ブラブリッツ秋田 AWAY ソユスタ5/3(日・祝） 14:00 栃木ＳＣ HOME ND スタ5/6(水・休) 14:00 ザスパ群馬 HOME ＮＤスタ5/10(日) 14:00 ＳＣ相模原 HOME ＮＤスタ5/16(土) 14:00 栃木シティ AWAY ＣＦＳ5/24(土) 14:00 湘南ベルマーレ HOME ＮＤスタPO1 5/31(日) 14:00 EAST-B HOME ND スタPO2 6/6(土) or 6/7(日) 未定 WEST-A or WEST-B 未定 未定