2026年2⽉15⽇（⽇）にIGアリーナにて開催を予定している『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC in あいち・なごや 2026）が追加情報を発表した。

『TGC in あいち・なごや 2026』

豪華出演者第6弾！郄松アロハ、山中柔太朗ら出演

「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 “REAL?”」を開催中の9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のメンバーで、2026年1月10日（土）スタートの新土曜ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」や、2月13日（金）公開予定の映画「純愛上等！」でW主演を控えるなど、俳優としての活躍にも注目が集まる郄松アロハの出演が決定した。

また、郄松アロハと同じく映画「純愛上等！」でW主演を務めるほか、2026年1月6日（火）にスタートしたドラマDEEP「黒崎さんの一途な愛がとまらない」でもW主演を務め、俳優として高い評価を得ている山中柔太朗の出演も決定。山中は、2025年3月にリリースした楽曲「イイじゃん」がヒットを記録し、同年12月31日（水）放送の「第76回NHK紅白歌合戦」に初出場を果たすなど、勢いに乗る5人組アイドルグループ・M!LKのメンバーとしても活動している。

注目度の高い2人のゲスト出演により、イベントへの期待が一層高まっている。

メインアーティストにME:Iが決定

日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」において、応募者数約14,000人、総投票数のべ約9,000万票の中から誕生したガールズグループ・ME:Iの出演が決定した。

ME:Iは、2025年9月3日（水）に、タイトル曲「THIS IS ME:I」を含む新曲5曲に加え、初出場ながらトップバッターを務めた「第75回NHK紅白歌合戦」で披露したデビュー曲「Click」を含む既存曲6曲、計11曲を収録した1stアルバム「WHO I AM」をリリース。さらに、同年12月14日（日）にはアンコール公演を含む全国7都市を巡る初のアリーナツアー「2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I”」を完走した。

デビュー直後から大きな注目を集め、着実に歩みを進めてきたME:I。2026年に向け、さらなる飛躍が期待されている。

映画『純愛上等！』スペシャルステージ決定

人気漫画「ノンケ上司、30日の開発メソッド」を代表作に持つ漫画家・七緒による最新BLコミック「純愛上等！」が、2024年12月のコミック配信開始と同時に実写映画化されることが決定し、2026年2月13日（金）の公開を控えている。このたび、映画「純愛上等！」のスペシャルステージ実施が発表された。

本作は、敵対する高校のトップ同士である2人の、不器用ながらもまっすぐな想いが交錯する姿を描いたラブストーリーで、笑い、ときめき、アクションの要素を併せ持つ新感覚の作品となっている。

紅桜高校のトップ・亀井円は、明るい性格と人望の厚さで仲間をまとめる存在。留年が決まりながらも、仲間と残された日々を楽しんでいた。一方で、2年前のある出来事をきっかけに「もう喧嘩も恋愛もしない」と心に決めていた。そんな中、停戦中の敵校・白岩高校のトップと噂される佐藤美鶴が、偶然の出来事から円の祖母が営む駄菓子屋「かめいや」の2階に入居することになる。

寡黙で感情を表に出さない美鶴だったが、共に過ごす時間の中で、その優しさや芯の強さが円に伝わっていく。やがて美鶴もまた、円の真っ直ぐな笑顔や、仲間や弟を思う姿勢に心を動かされ、2人の距離は次第に縮まっていく。

恋愛を軸に、家族や仲間との絆といった多様な感情の機微を丁寧に描いた本作。TGCとの特別なコラボレーションによって届けられるスペシャルステージに注目が集まる。

今後の追加情報も乞うご期待！

イベント概要

【 Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2026年2月15日（日） 開場12:00 開演14:00 終演19:00（予定）

●会場

IGアリーナ（〒462-0846 愛知県名古屋市北区名城1丁目4-1）

●チケット

【入場料】

アリーナS席：完売御礼

アリーナA席：完売御礼

スタンド席：一般販売：10,000円（税込） / お土産袋・応援グッズ付

※4歳以上はチケットが必要となります。

【チケットに関する問い合わせ先】

キョードー東海 TEL：052-972-7466（月〜金 12:00〜18:00／土 10:00〜13:00 ※日曜・祝日は休業）

●ゲストモデル

嵐莉菜、池田美優、稲垣姫菜、小川桜花（Girls²）、加藤ナナ、川口ゆりな、KOKO（izna）、さくら、佐々木満音、鈴木瞳美（≠ME）、田鍋梨々花、谷崎早耶（≠ME）、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、NANO（IS:SUE）、生見愛瑠、希空、ブリッジマン遊七、堀口真帆、本田紗来、MAI（izna）、MINAMI、村上愛花、山口綺羅（Girls²）、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

●モデル

夏姫えれな（手羽先センセーション)、松山綺利（手羽先センセーション） 他 ※50音順

●ゲスト

太田博久（ジャングルポケット）、Goki、近藤千尋、須田亜香里、郄松アロハ、寺田心、とうあ、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、村重杏奈、杢代和人、MON7A、山中柔太朗 他 ※50音順

●メインアーティスト

izna、IS:SUE、岩田剛典、BALLISTIK BOYZ 、FRUITS ZIPPER、ME:I、宮世琉弥、WILD BLUE 他 ※50音順

●MC

ウエンツ瑛士、鷲見玲奈

