¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¡¡¿Í´Ö´Ø·¸¤á¤°¤ëÇº¤ß¤ÎÁêÃÌÁê¼ê¤Ë¤¦¤Ã¤«¤ê¿äÁ¦¡ª¡©¥¢¥ó¥¸¥ã»ùÅè¡Ö²ò·è¤·¤¿¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¡Ê39¡Ë¤¬9Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÇº¤ß¤ÎÁêÃÌÁê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡×»ùÅè°ìºÈ¡Ê53¡Ë¤ò´«¤á¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡×ÂçÀ¾Î®À±¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÀ¾¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤³¤½º£Æü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ¾Èª¡ÊÂç¸ã¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¼¥í»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¥á¡¼¥ë¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ëÀ®¤·¤Æ7Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯ÌÜ¡×¤È¤¤¤¦ÂçÀ¾¤Ë¡¢ß·Éô¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÃç¤¤¤¤¤ó¤À¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¬¤¯¡£¡Ö°ìÈÖÙæ¤á»Ï¤á¤ë»þ´ü¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¤È¡¢»ùÅè¤Ï¡Ö4ÂÐ3¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢2ÂÐ5¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤¢¤ê¤½¤¦¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂçÀ¾¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡¢7¿Í¤Ç°ì¤Ä¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢ß·Éô¤¬¡ÖÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é»ùÅè¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤ò¡×¤È´«¤á¤ë¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤¬»×¤ï¤º¡Ö¡Ê»ùÅè¤Ï¡Ë²ò·è¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÇú¾Ð¤¬µ¯¤³¤ëÃæ¡¢»ùÅè¤Ï¡Ö²ò·è¤·¤¿¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£