小泉進次郎防衛大臣は9日の記者会見で、来週12日から18日まで訪米し、ヘグセス国防長官と会談すると発表した。

【映像】記者に「矛盾」を追及される小泉大臣（実際の様子）

これについて記者が「会談はアメリカがベネズエラに攻撃して以来、日米では初の閣僚同士の会談となる可能性がある。米側にどのようなことを伝達し働きかける考えか？また米側からベネズエラでの軍事作戦への賛同を求められた場合にはどのように対応する考えか？」と質問。

小泉大臣は「ヘグセス長官とは、急速に厳しさを増すインド太平洋地域の安全保障情勢を含め広く意見交換をすることを予定してますが、お尋ねの点については実際の会談前ですのでお答えが難しいことをご理解いただければと思います。いずれにしましても日本政府としてはこれまでも一刻も早く、ベネズエラにおける民主主義が回復されることの重要性を訴えてきています。我が国は従来から自由、民主主義といった基本的価値を尊重してまいりました。また一貫して国際社会における国際法の原則の尊重を重視してきたところです。こうした一貫した我が国の立場に基づいて関係国と緊密に連携しつつ、ベネズエラにおける民主主義の回復および情勢の安定化に向けた外交努力を進めていくことが重要だと考えています」と答えた。

その後別の記者が「ベネズエラへの米国の攻撃は、国連の多くの参加国から明確な国連憲章違反、国際法違反だと指摘がある。来週ヘグセス長官と会談するということだが、国連憲章違反、国際法違反だという指摘についてどう受け止めているか？」と質問。

小泉大臣は「アメリカはマドゥロ大統領等をアメリカおよび国民への麻薬テロ活動の罪で訴追するため、米軍が法執行機関と協力をして今次作戦を実施したと説明しているものと承知をしています。一般論として、当然、国連憲章を含む国際法上の原則は尊重されなければならないですが、今般の事案等について詳細な事実関係を十分把握する立場にないことから法的な評価を含め政府としてコメントすることは差し控えます」と答えた。

記者はさらに「護衛のキューバ人や民間人100人ほどが亡くなったという事態は、容認できるものではないと思うが、『詳細を把握していない』と言って国際法違反かどうか明言を避けるというのはなぜか？」と追及。

小泉大臣は「これはまず一般論として、当然、国連憲章を含む国際法上の原則は尊重されなければならないというのは先ほども申し上げたとおりです。そのうえで繰り返しになりますが、今般の事案等についてご指摘のようなさまざまな報道はあるものの、詳細な事実関係を正確に十分把握する立場に無いことから法的評価についてコメントすることは差し控えるべきだと考えています」とかわした。

記者はさらに「中国が台湾を侵攻するのではないかとアメリカも発言しているが、中国を批判しながら、一方で独立しているベネズエラに対してこのような攻撃を議会の承認もなくやったのは二枚舌外交ではないかとの指摘もある。台湾有事に関してアメリカが懸念を示してきたこと以上のことを自らがやって今後アメリカが言っていることの正当性自体が問われているんじゃないかとの指摘があるが、このことはどう受け止めている？」と質問。

小泉大臣は「台湾をめぐる問題については対話により平和的に解決されることを期待する、この、我が国の従来から一貫した立場は変わりませんし、我が国は従来から自由、民主主義といった基本的な価値を尊重してまいりました。また一貫して国際社会における国際法の原則の尊重を重視してきたところです。今後ともこうした一貫した我が国の立場に基づく取り組みを進めていきたいと思います」と答えた。

記者は納得せず、さらに「アメリカが今やっていることは、これまで言ってきたことと矛盾しているとは思わない？」と追及。

小泉大臣は「今回のことについての我々日本政府の立場というのは先ほど申し上げたとおりで、もちろん国連憲章を含む国際法上の原則は尊重されなければならない、これは既に申し上げているとおりです。ただ今般の事案についてどう思うかということにつきましては、これも繰り返しになりますけれども詳細な事実関係を十分把握する立場にないことから、法的評価を含め政府としてコメントすることは差し控えるべきだと考えています」と同じ答えを繰り返してかわした。

記者はさらに「西半球に対して力による支配を進めていくとトランプ大統領はいま露骨に表明している。こうしたことへの懸念や、ヘグセス長官との面会でそのような懸念を伝えるなどの思いはあるか？」と質問。

小泉大臣は「先ほど申し上げたとおりヘグセス長官とは我が国周辺の安全保障環境のみならず広く意見交換をしたいと思いますし、今までもそうしてまいりました」としたうえで、「現実に、今政治の世界が、安全保障環境、相当動いていて、アメリカは力による平和ということを常に言っています。そして我々日本は安倍総理以降、この自由で開かれたインド太平洋戦略をアメリカとも共有をしたうえで、世界でも賛同国が次々に増えて今、このFOIP（自由で開かれたインド太平洋）この理念というものは今年で10年という節目になりますが、私はむしろこの意義が高まっているというふうに思います。自由で開かれたインド太平洋を作り上げていくうえで、アメリカの考えている力による平和、こういったものともいかに接続をして世の中に対しても説明をしながら、ともにこれからも新たな紛争、新たな戦争は起こさせないという地域づくりをしていくか、こういったことについてもしっかりと認識を一致できるようにコミュニケーションを重ねていきたいと思います」と述べた。（ABEMA NEWS）