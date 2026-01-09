乃木坂46の公式ライバルアイドルグループ「僕が見たかった青空」の須永心海（20）吉本此那（20）柳堀花怜（20）今井優希（20）が9日、東京・高円寺の気象神社で成人式と「晴天祈願」を行った。

同所は日本で唯一の気象をつかさどる神社。4人はグループ名にちなんで青を基調とした振り袖に身を包み、約30分、祈祷（きとう）を行った。成人式と晴天祈願の開催は3年連続で、3年連続で好天に恵まれた。“晴れ女”は今井だけだといい、須永は「すごく雨女だけど、雲ひとつない快晴ですごくうれしい」と笑顔を見せた。

大人の自覚も芽生え、吉本は「もう10代じゃないと思うと寂しい気もするけど、大人になったと感じた。大人で頑張りたい」と背筋を伸ばした。今井は「お恥ずかしい話だけど、靴下を左右違う物を履いたりしていた。成人もしたので卒業したい」と明かし、柳堀も「朝が苦手で母によく起こしてもらっている。自力で起きられるように頑張ります」と宣言した。

絵馬にはそれぞれ目標を書き込み、今井は「走り続ける」としたためた。「うま年ということもあるし、20歳までこうして走ってこられたので、大人になっても目標に向かって走り続けたい」と力強く語った。

今春は全国ツアーを開催。最終公演は結成3周年を記念して、山梨・河口湖でグループ初の単独野外ライブを開催する。過去に合宿を行った山梨でのライブに柳堀は「始まりの地でもある山梨県で、僕青全員で3周年をお祝いできることをすごく楽しみにしている」と話し、「リーダーの塩釜（菜那）が『試される年になる』と言っていた。私たちもそう思いますし、強い自分たちでありたい。20歳の4人が僕青を支えていけるように頑張ります」と意気込んだ。