【ファミマ】最大50%オフ、お歳暮ギフト「訳ありセール」開催/ カニ缶や調味料など全27商品、ECサイトにて
ファミリーマートは、1月13日(火)午前10時から、お歳暮ギフトを割引価格で販売する「訳ありセール」を、ECサイト「ファミマオンライン」で開催する。
ギフトの余剰在庫を放出するセールとして、これまでも年始や秋ごろに行ってきた人気企画。今回は、取り扱い商品数過去最大の27商品を用意。過去のセールで人気を集めたカニ缶や調味料のほか、和洋のブランド菓子、コーヒーなどのギフトを取り揃えた。
販売価格の割引率は最大50%で、40〜50%オフの割引商品は計12品。昨今の物価高を踏まえ、少しでも購入しやすいよう価格面にも最大限配慮したという。
また売れ残りを防ぐことで、食品ロス削減への貢献も見込む。過去5回の訳ありセールの開催で、合計約5.9トンの食品ロスを削減したとしている(包装材などを除く食品の重量)。
今回のセール期間は、2026年2月23日(月)午後11時まで。いずれも商品は数量限定で販売し、なくなり次第受付を終了する。なお、2025年のお歳暮訳ありセールでは、半額商品の大部分はセール開始1週間で完売したという。
セールや主な商品の概要は以下の通り。価格はいずれも税込で表記。〈「訳ありセール」概要〉
これまでの訳ありセールで人気上位のカニ缶、オリーブオイル、調味料、洗剤などのセット商品を引き続きラインアップ。乾麺や珍味、海苔など、日常使いに便利な商品も充実させたという。また、和洋のブランド菓子ギフトなどを7品用意。果物ジュースやコーヒーギフトといった飲み物のセットも扱う。お値打ち商品を豊富に用意したとしている。
価格面では、カニ缶セット、コーヒーギフト、洗剤などで、半額商品を6品ラインアップ。オリーブオイルは最大45%オフ、菓子ギフトは最大40%オフで提供する。
そのほか、稲庭うどんと麺つゆのセット、珍味のバラエティセットなどを含め、40〜50%オフの割引商品は全部で12品。30〜35%オフの商品は7品取り扱う。
なお、今回の訳ありセールは、株式会社ドウシシャが、2025年10月1日〜12月26日の期間に、お歳暮用ギフトとして販売した商品の余剰在庫を割引価格で販売する。割引率は発売元希望小売価格がベースとなる。
【セール対象期間】2026年1月13日(火)午前10時〜2月23日(月)午後11時まで
※数量限定のため、なくなり次第受付終了
【対象商品】全27商品
【購入方法】ファミリーマートのECサイト「ファミマオンライン」で商品を選択し、必要事項を入力後、所定の手続きで料金を支払う。商品は後日、指定住所に配送される。
■「訳ありセール」の商品ページ ※2026年1月13日(火)午前10時に公開予定
■「ファミマオンライン」公式サイト
■注文方法詳細はこちら
ファミリーマート「訳ありセール」開催〈主な商品の概要〉
※一部抜粋
※画像はいずれもイメージ
◆発売元希望小売価格から『50%オフ』
□「マルハニチロ&キョクヨーかにバラエティギフト」
【価格】3,240円
【セット内容】キョクヨー紅ずわいがにほぐしみ90g×2/ マルハニチロまるずわいがにほぐしみ100g×2/ 鮭の中骨味付170g×2
「マルハニチロ&キョクヨーかにバラエティギフト」
□「ネスカフェ&AGFコーヒーバラエティギフト」
【価格】2,700円
【セット内容】ネスカフェゴールドブレンド65g×2/ ちょっと贅沢な珈琲店スティックコーヒー(プレミアムマイルド･プレミアムビター)各7g×各5P/ カフェラトリー(濃厚ミルク10.5g･濃厚ビター9g)各3P×各2/ ちょっと贅沢な珈琲店ドリップパック(スペシャルブレンド･モカブレンド)各7g×各3
「ネスカフェ&AGFコーヒーバラエティギフト」
◆発売元希望小売価格から『45%オフ』
□「日清オイリオ オリーブオイルバラエティ&ヘルシー」
【価格】2,673円
【セット内容】日清(エキストラバージンオリーブオイル145g×3･ヘルシーオフ350g×2)/ 宝幸オリーブオイルツナ70g×3
「日清オイリオ オリーブオイルバラエティ&ヘルシー」
□「キッコーマン濃いだし本つゆ&稲庭うどんバラエティ」
【価格】2,430円
【セット内容】稲庭手延うどん150g×4/ キッコーマン(濃いだし本つゆ500ml×2･うちのごはん混ぜごはんの素(牛しぐれ37g･ちりめん山椒27g)×各2袋)/ 佃煮(練り若布･練り若布梅)各80g
「キッコーマン濃いだし本つゆ&稲庭うどんバラエティ」
◆発売元希望小売価格から『40%オフ』
□「東京渋谷プレゼーラ ガトーブティック」
【価格】2,592円
【セット内容】マロンケーキ×6/ プチガトー(ストロベリー･ミルクチョコ･ホワイトチョコ)×各2/ ロシアケーキ(マカロンストロベリー･フラワーキウイ･リッチビター･キャラメルチョコ･ホワイトチョコ)×各2
「東京渋谷プレゼーラ ガトーブティック」