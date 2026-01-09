しなこ、クロミだらけのこだわり部屋公開「配置のセンス完璧」「人柄感じる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/09】クリエイターのしなこが1月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。自身のお気に入りが詰まった部屋を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳カリスマ「配置のセンス完璧」クロミがズラリ部屋ショット
しなこは「みんながくれたクロミで クロミコーナー作ってみたよ」と綴り、サンリオの人気キャラクター・クロミのグッズがぎっしりと並べられた棚を公開。クロミとファンへの愛が伝わる空間を披露した。
この投稿には「キラキラして可愛い」「クロミ愛が伝わる」「きちんと飾るのに人柄感じる」「たくさんあるのにごちゃごちゃして見えない」「配置のセンス完璧」「楽しそう」「素敵な空間」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳カリスマ「配置のセンス完璧」クロミがズラリ部屋ショット
◆しなこ、クロミだらけの部屋を披露
しなこは「みんながくれたクロミで クロミコーナー作ってみたよ」と綴り、サンリオの人気キャラクター・クロミのグッズがぎっしりと並べられた棚を公開。クロミとファンへの愛が伝わる空間を披露した。
◆しなこの投稿に反響
この投稿には「キラキラして可愛い」「クロミ愛が伝わる」「きちんと飾るのに人柄感じる」「たくさんあるのにごちゃごちゃして見えない」「配置のセンス完璧」「楽しそう」「素敵な空間」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】