「今日好き」りんか、新年初の髪染め報告 透明感あふれる新ヘアに「サラツヤで綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/01/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが1月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。新年初の髪染めを報告した。
【写真】「今日好き」日本一のイケメン高校生の恋人「サラツヤで綺麗」話題の新ヘア
りんかは「髪染めでとりーとめんとしてもらったああ」「1月10日TGCのために めんてめんてー」と綴り、1月10日に開催される『SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』への出演を前に、カラーリングとトリートメントを終えたばかりの姿を動画で公開。以前の髪色よりも赤みを抑えた、透明感の際立つ髪色へとアップデートされており、指通りの良さが伝わるさらさらな質感を披露している。
この投稿には「新しい髪色似合ってる」「ビジュ最強すぎる」「透明感がすごい」「サラツヤで綺麗」「大人っぽくなってる」「TGC本番が楽しみ」などの声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
