¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/09¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»ÎÁóÂÁ¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿1·î13Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï²Ð9¥É¥é¥Þ¡ÖÅìµþP.D. ·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¤è¤ë9»þ¡Á9»þ54Ê¬¢¨½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤Ë¡¢¶¦±é¤ÎµÈÀî°¦¡¢ÀµÌ¾ËÍÂ¢¡¢ÃÝºâµ±Ç·½õ¡¢ÂÀÅÄè½ºÚ¡¢Ã«¸¶¼·²»¡¢ËÜÂ¿ÎÏ¡¢½ï·ÁÄ¾¿Í¡¢¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£Ê¡»Î¤¬¸åÇÚÇÐÍ¥¤Ë¤ª²¼¤¬¤ê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¡»ÎÁóÂÁ¤¬¥³¡¼¥È¤ò¤ª²¼¤¬¤ê¤·¤¿¸åÇÚÇÐÍ¥
¥¥ã¥¹¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹Êó¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡Ê¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡Ë¤òÈ¯É½¤¹¤ë´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã«¸¶¤Ï¡ÈÁóÂÁ¤µ¤ó¤Î¤ª²¼¤¬¤ê¤Î¥³¡¼¥È¡É¤ÈÅú¤¨¡ÖÀèÆü¡¢ÁóÂÁ¤µ¤ó¤«¤é¤ª²¼¤¬¤ê¤Î¥³¡¼¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¤ªÍÎÉþ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú²°¤ÇÁû¤®¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¡¢Ê¡»Î¤Ï¡Ö¤¢¤²¤¿¤È¤¤Ë¡¢»£±Æ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¿²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤¦¤ï¤Ã¡ªÌÜ¤¬³Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¥Ë¥Ã¥³¥Ë¥³¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£Ã«¸¶¤Ï¡ÖÈè¤ì¤âÌ²µ¤¤â°ìµ¤¤Ë¿á¤ÃÈô¤ó¤Ç¡¢¸µµ¤¤Ë»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¶â»Ò¤Ï¡È¥«¥á¥é¥Þ¥óº£Àô¡É¤ÈÅú¤¨¡ÖÊ¡»Î¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥Ã¥È¤Î¹ç´Ö¤Ë¤´¼«¿È¤Î°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é¤Ç¥»¥Ã¥È¤äÈþ½Ñ¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºòÆü¤â¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¸å¤í¤«¤é»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¼Ì¿¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ½ï·Á¤Ï¡È³Ú²°¤«¤é´Ú¹ñ¸ì¤È±Ñ¸ì¡É¤ÈÅú¤¨¡ÖÊ¡»Î¤¯¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÙ¤ÎÉô²°¤«¤é´Ú¹ñ¸ì¤È±Ñ¸ì¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¸þ¾å¿´¤Î²ô¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶Ã²¤·¡¢Ê¡»Î¤¬¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©³Ú²°¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¤È¡¢½ï·Á¤Ï¡Ö³Ú²°¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤³¤ì¤ËÊ¡»Î¤Ï¡Ö¤Ï¡¼¤Ã¡ÄÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡©¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ä¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¼Õºá¤·¡¢½ï·Á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£Ê¡»Î¤Ï¡Ö¸À¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Ë¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£º£²ó¤ÏÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ë¥í¥·¥¢¸ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¹Êó¤ÈÁÜºº¸½¾ì¤Î·º»ö¤Î°ÕÃÏ¤È¥á¥ó¥Ä¡¢ÂÐÎ©¤È³ëÆ£¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¼Ò²ñÇÉ·Ù»¡¥É¥é¥Þ¡£·Ù»ëÄ£µ¼Ô¡¦ÊóÆ»µ¼Ô¤ò·Ð¸³¤·¤¿¼Ô¤¬¸¶°Æ¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¡¢¹Êó¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç»ö·ï²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆËÛÁö¤¹¤ë»Ñ¤ò¡¢»ö·ïÈ¯À¸»þ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÎ¢Â¦¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤¯¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¡ÈP.D.¡É¤È¤Ï¡¢Police Department¤ÎÎ¬¤Ç¡¢ÂçÅÔ»Ô¡¦Åìµþ¤Î¼£°Â¤ò»Ê¤ëÂç·Ù»¡ÁÈ¿¥¡¦·Ù»ëÄ£¤Î¹Êó²Ý¤Ï¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤¬¹¤¯¡¢1·¸¤¬½îÌ³¤È²»³ÚÂâ¡¢2·¸¤¬ÊóÆ»Ã´Åö¡¢3·¸¤¬¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
