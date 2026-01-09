巨人の会田有志３軍監督が９日、今季の育成方針に「一芸に秀でた選手の供給」を掲げた。さらには引退を発表した佐野日大、中大の後輩・沢村拓一にも言及。「高校、大学、プロになるにつれて、だんだん良くなってきた選手。寂しい気持ちもあるけれど、メジャーにも行けて自分の中で尊敬している。よくやったなと思う」と労った。

この日から育成練習が始まった。指揮官はサウナから持ってきたという砂時計を置いて「毎日砂は落ちて、今からもう始まっている。普通の練習はみんな平等で同じメニューが繰り返される。その中で孤独になってどれだけやるか」と選手に説いた。その中で３軍は１、２軍に選手を供給する立場であることを強調。「平均的な選手ではなく、一芸で飛び抜けるのはアピールできるということ。目立たないと上げてもらえない」と語った。

チームは育成システムを強化し、明確に数値化。月に一度、選手と面談することで課題を確認する。「ラボができたので、『この選手はここ伸ばしたら１軍へいける、この選手はここの数字が伸びたら１軍レベルだよね』というのが明確になった」と効果を実感。野手で例を挙げればコンタクト率、投手ではストライク率など複数の項目から選手の伸び率も測る。「選手には量も質も大事だと伝えている。ワクワクする、巨人軍にふさわしい選手をどう作るか」と力を込めた