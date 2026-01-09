「timelesz」原嘉孝（30）が、8日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。テレビやネットで初公開だという恋愛観を語り、共演者を驚かせた。

彼女にとって「付属品でいい」という原。結婚後の生活を想像し「日曜日の休日とかに“出て行って”“どこか出かけて”」という女性がタイプだと話した。

さらに「ケンカとか争うことにエネルギーを使うと仕事に支障が出る。（彼女より仕事？）絶対ですね」とあくまでも仕事優先を断言。

「私との時間も大事にして」と言われたらどうするか、と聞かれると「終わりです。お別れ」とキッパリ口にし、「そうなるぐらいだったら無理。もう、パートナーいらないです、となっちゃうかも」と話し、共演者も驚いた。

指原莉乃から「こっちだって不安な夜もある。そういう時に“今から5分だけでもいい？”となったら終わり？」と聞かれると、原は再び「終わり！」とピシャリ。「5分だよ？」の声にも同意しなかった。

原は「構ってほしい子なんだな。でも僕は構えないから、今後これが続くのか。じゃあ早めに終わりだなと。相手を傷つける関係性になる前に、そこまで行かないようにしようというスタンス」と自己分析。

放送作家の野々村友紀子氏に「なんか、女性は時間を奪うものみたいな感じになっているから。気をつけないとアカンで、原君」と指摘されて、反省したが、さらに本音も…。

彼女と会わなくても大丈夫な期間を聞かれると、原は「4カ月」と答えて、スタジオからは悲鳴に似た声も漏れた。