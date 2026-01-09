約30年ぶりに不二家の新キャラクターが誕生 「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」として今月デビュー
不二家は、9日までに新キャラクターの誕生を発表した。
【写真】いろいろな動物が！「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」キャラ詳細
ペコちゃんは1950年に不二家洋菓子店の店頭人形としてデビューし、翌年の1951年に、ポコちゃんと一緒に「ミルキー」のパッケージに登場。1995年には、ペコちゃん・ポコちゃんと仲良しのおとこのこの仔犬としてドッグが誕生した。それから約30年が経ち、今回新たなキャラクターが加わり、今月「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」としてデビューする。
23日より京王百貨店 新宿店に催事出店する「ペコちゃんのチョコレート王国」にて、「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」のデザインがかわいいステーショナリーメッシュポーチを先行発売。各キャラクターのワッペンがついた日常使いしやすいポーチは、自分用にはもちろんプレゼントにもぴったりな商品となっている。
【写真】いろいろな動物が！「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」キャラ詳細
ペコちゃんは1950年に不二家洋菓子店の店頭人形としてデビューし、翌年の1951年に、ポコちゃんと一緒に「ミルキー」のパッケージに登場。1995年には、ペコちゃん・ポコちゃんと仲良しのおとこのこの仔犬としてドッグが誕生した。それから約30年が経ち、今回新たなキャラクターが加わり、今月「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」としてデビューする。
23日より京王百貨店 新宿店に催事出店する「ペコちゃんのチョコレート王国」にて、「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」のデザインがかわいいステーショナリーメッシュポーチを先行発売。各キャラクターのワッペンがついた日常使いしやすいポーチは、自分用にはもちろんプレゼントにもぴったりな商品となっている。