三重県が検討する外国人採用での国籍要件の復活を巡り、一見勝之知事は８日の定例記者会見で「まだ結論は出しておらず、様々な声に耳を傾けて判断する」と改めて理解を求めた。

検討案には県内外から様々な反応が出ている。

県は昨年１２月に方針を発表した。１〜２月に１８歳以上の１万人を対象にした県民アンケートで外国籍職員の採用を続けるかを問い、結果を踏まえて判断するとしている。

一見知事は８日の会見でも情報漏えいへの懸念を指摘。県は１９９９年に一部職種を除いて国籍要件を撤廃したが「個人情報の価値は当時とは違う。県民の情報を守るため、どの方法が一番合理的かという観点で判断すると思う」と説明した。

情報収集に国民らが協力することを義務づける一部の国の法律と、日本の地方公務員法における守秘義務を念頭に「実際に採用した外国人が板挟みになってしまう」とも述べた。

県によると、検討案が報じられた昨年１２月２４日以降、今月７日までに県ホームページに７２件の意見が寄せられ、賛否は半々という。電話は約５０件あった。

名張市の北川裕之市長は８日の記者会見で「全国知事会が宣言した多文化共生社会の流れに逆行する。考え直すべきだ」と批判した。県民アンケートについても「外国人は危ないとの印象を与え、極めて問題」と懸念を示した。伊賀市の稲森稔尚市長は昨年１２月に「多文化共生の実現を掲げる自治体の長として検討の撤回を強く求める」と指摘。「外国人人権法連絡会」（東京都）は８日、一見知事に撤回を求める声明を出した。

一方、外国人採用を行っている津市の前葉泰幸市長や鈴鹿市の末松則子市長は、外国人採用を今後も続ける考えを示している。