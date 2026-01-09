起業家で経済エンターテイメント番組「REAL VALUE」CEOとして知られる溝口勇児氏（40）が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。登録者数150万人を誇るYouTube「令和の虎CHANNEL」を出禁処分になったと明かした、経営者でユーチューバーのトモハッピーこと齋藤友晴氏について1036文字の長文で言及した。

トモハッピーは7日、「令和の虎CHANNEL」の競合チャンネル「REAL VALUE」に出演していた。自身のXを通じ「【ご報告】令和の虎、出禁になりました。約6年もの間、沢山のご視聴やご声援ありがとうございました」とつづり、「令和の虎CHANNEL」2代目主宰・林尚弘氏とのLINEのやりとりを公開した。

溝口氏はトモハッピーのポストを引用した上で「まじか… ただ、林さんにも相当な葛藤があったと思う。林さん個人の好感度だけを考えれば、ここは大人に振る舞うのが正解だったのは間違いなくて。それでも、出禁を選んだ。おれはそこに、『令和の虎』のトップとしての責任感と覚悟を感じる」と書き出した。

「組織を守るって、綺麗事じゃできない。自分が悪者になってでも線を引く。その役を引き受けるのは、簡単じゃないし、正直かなりしんどい。こないだの林さんが令和の虎の若い衆を出禁にしようとした意思決定もそうだけど、結局、強い組織が作れるかどうかは、誰かがその嫌われ役を引き受けられるかどうかで決まる。会社経営でも同じで、筋を通さなかったり、不義理な辞め方をする社員や、組織に悪影響を与える存在を曖昧に許容していたら、強い組織なんて絶対に作れない」とつづった上で「だからおれは、出禁という判断を下した林さんを、簡単に否定することはできない」とした。

そして「令和の虎という組織のために、相手が旧友であっても難しい決断をした。その事実は、どんな批判があっても消えない。一方で、トモハッピーの選択も、単なる自己都合や不義理で片付けられる話じゃないと思ってる。彼はREALVALUEに出演する以前から、令和の虎の首脳陣に対して『このままではいけない』『改革が必要だ』という提言を内輪のミーティングでしてきた過去があるし。それは批判ではなく、令和の虎という組織に対する当事者意識と覚悟があったからこその行動だと思う」とつづった。

さらに「こないだの収録でも、カットされている部分も含めて、REALVALUEよりも、長く世話になってきた令和の虎を何より優先する姿勢を、はっきり示してたし。だから少なくとも彼は、簡単に不義理をかますタイプの人間じゃない。何より、トモハッピーが会社や社員に語っているビジョン、1兆円企業を作るという目標から逆算したとき、REALVALUEに出演するという判断が合理的だった。それが大きかったんだと思う。会社の社員やビジョンに忠実であろうとした結果が、トモハッピーの今回の意思決定につながってる」と続けた。

最後に「長々と書いたけど、今回の林さんとトモハッピーの一件は、『正義の反対は悪』じゃなくて、『正義の反対には、また違う正義がある』 その分かりやすい例だと思ってます。だからおれは、林さんをはじめ令和の虎の首脳陣の判断を大人気ないとも思わないし、トモハッピーが不義理な人間だとも、まったく思わない。ただ、組織や団体のトップとして、どうしても林さんに感情移入してしまう自分もいて。だからトモハッピーととしぞうを出禁にするかどうか、今一度、本気で考えたいと思ってます」と締めくくった。

トモハッピーが明かしたやりとりでは、林氏から「しばらくは令和の虎にでれないので リアルバリューでがんばってね」などのメッセージがあった。トモハッピーは「いいよ！ そんな器小さい組織になったならこっちから願い下げ。後出しジャンケンうざい。反省して考えを改めてくれたら 戻ってもいいけどとりあえずバイバイ！ 余計な事に金も時間もかけてらんないから自分から去ります！ 皆さん一旦今までありがとうございました 発展願ってる！」と返信していた。