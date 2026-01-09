雑誌「映画秘宝」公式サイトは9日、同社社員で映画ライターのテリー・天野こと天野裕之さんが7日、に56歳で亡くなったと発表した。

同社は「故人は、長年にわたり映画ライターとして活躍し、また最近は雑誌『映画秘宝』の流通販売担当や読者コーナーなどでその功績は計り知れず、突然の訃報に接し、私たちは深い悲しみの中にありますが、故人が生前に築き上げたものを大切にし、その遺志を継いでまいります」と天野さんの功績を紹介。「葬儀はご遺族のご意向により故郷にて家族葬で執り行われるとのことです。後日、弊社にてお別れの会を開催いたしますので、詳細が決まり次第、改めてご案内申し上げます」とした。

天野さんは、亡くなるわずか21日前の25年12月17日に、自身のXで12月19日発売の「映画秘宝」2月号について告知していた。「70年代大人気ドラマの映画化『五十年目の俺たちの旅』(1／9公開)より監督・主演の中村雅俊インタビュー掲載。ちなみに同作でオメダ(田中健)が鳥取県米子市の市長という設定になってて、学生時代米子で過ごした自分的には一番の衝撃でした(笑)」とつづったばかりだった。