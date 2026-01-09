ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」が登場！ クルー姿のしんちゃんをデザイン
「マクドナルド」は、1月16日（金）から、ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」を、全国の店舗で発売する。
【写真】楽しく学べるゾ！ ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」全6種一覧
■おもちゃは全6種
今回登場するハッピーセット「クレヨンしんちゃん」は、「マクドナルド」のモチーフをテレビアニメ『クレヨンしんちゃん』のおもちゃで表現。クルー姿のしんちゃんをデザインしたアイテムが全6種そろう。
1月16日（金）〜1月22日（木）の第1弾では、お店をロボットに変形して遊べる「レストランが変身！カンタム・ロボ」やハッピーセットボックスからしんちゃんの顔が出てくる「ハッピーセットからひょっこりしんちゃん」、アクション仮面のパネルからしんちゃんが飛び出す「しんちゃんのアクションスライダー！」の3種を展開。
また、1月23日（金）〜1月29日（木）の第2弾は、手動で動かして遊べる「おまたせ！しんちゃんマックデリバリー」、カードの絵合わせで対戦可能な「マクドナルドでカードパーティーだゾ！」、ダイヤル式でイラストが変わる「ハッピーセットでゆめみるしんちゃん」がラインナップ。遊びを通して、想像力や空間認識、手指の器用さを育むことができる。
さらに、1月30日（金）からの第3弾では、第1弾と第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。
【写真】楽しく学べるゾ！ ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」全6種一覧
■おもちゃは全6種
今回登場するハッピーセット「クレヨンしんちゃん」は、「マクドナルド」のモチーフをテレビアニメ『クレヨンしんちゃん』のおもちゃで表現。クルー姿のしんちゃんをデザインしたアイテムが全6種そろう。
1月16日（金）〜1月22日（木）の第1弾では、お店をロボットに変形して遊べる「レストランが変身！カンタム・ロボ」やハッピーセットボックスからしんちゃんの顔が出てくる「ハッピーセットからひょっこりしんちゃん」、アクション仮面のパネルからしんちゃんが飛び出す「しんちゃんのアクションスライダー！」の3種を展開。
さらに、1月30日（金）からの第3弾では、第1弾と第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。