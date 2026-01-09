¡Ö°õ¾ÝÊÑ¤ï¤ë¡×À¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤Îà¥¿¥Ä¥Î¥ª¥È¥·¥´á¤¬ÏÃÂê¡Ö¤·¤Ã¤Ý¤Ï´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¤À¤È¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¹¤®¡×
¡ÖÌ²¤ì¤Ê¤¤Ìë¤Î¤ª¶¡¤Ë¤É¤¦¤¾¡×
¡¡´ßÊÉÍÄµûºÎ½¸²È¤ÎÎëÌÚ¹áÎ¤Éð¤µ¤ó¤¬¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤·¤¿à¥¿¥Ä¥Î¥ª¥È¥·¥´á¤ÎÃÕµû¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸áÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡ØSeahorse(³¤ÇÏ)¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥Ä¥Î¥ª¥È¥·¥´¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¿ô¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ê£¿ôÉ¤¤Î¥¿¥Ä¥Î¥ª¥È¥·¥´¤¬±Ë¤°»Ñ¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¡£
¡¡¡Ö²æ¤¬²È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£Ì²¤ì¤Ê¤¤Ìë¤Î¤ª¶¡¤Ë¤É¤¦¤¾¡×¤ÈÂ³¤±¤¿ÄÌ¤ê¡¢±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¿¥Ä¥Î¥ª¥È¥·¥´¤ÎÃÕµû¡£ÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤Î¥¿¥Ä¥Î¥ª¥È¥·¥´¤ò¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö°õ¾Ý¤¬¿ïÊ¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Í¡×¡Ö¤·¤Ã¤Ý¤Ï´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö²£´é¤¬¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤¦¤Þ¤ß¤¿¤¤¡£¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¹¤®¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£