¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡×ÅÚ°æÁ±À²¤Îà¼·Áð´¡á¤ËÈ¿¶ÁÂ³½Ð¡Ö¤½¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡Á¡×¡ÖÍèÇ¯¡¢ÀäÂÐ¤Ë¿¿»÷¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ö¤ª¤«¤æ¤¬¸«°ã¤¨¤ë¡×ÅÚ°æ¤µ¤ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤È¤Ï
¡¡ÎÁÍý¸¦µæ²È¤ÎÅÚ°æÁ±À²¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦à¼·Áð´¡á¤Ë¡¢¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼·Áð´¡¡×¤ÈÂê¤·¡¢X¤Ë1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ãã¿§¤¤¤ªËß¤Î¾å¤Ë¾Æ¤Ìß¤ÎÆþ¤Ã¤¿¼·Áð´¡¡¢Âç¤¤á¤Î´ï¤Ë¤É¤Ã¤µ¤ê¤ÈÀ¹¤é¤ì¤¿ÇòºÚ¤ÎÄÒÊª¡¢¾®»®¤ËÆþ¤Ã¤¿Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤ÎÇß´³¤·¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡°ìÌ£°ã¤¦¼·Áð´¡¤Ë¡Ö¾Æ¤Ìß¤òÆþ¤ì¤ë¿©¤ÙÊý¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤½¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡Á¡×¡Öº£Ç¯ºÇ½é¤Î¶Ã¤¤Èµ¤ÉÕ¤¡×¡ÖË´¤Êì¤â¤ªÌßÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤âÍ¤ê¤À¤Ê¡×¡Ö¤ª¤«¤æ¤¬¸«°ã¤¨¤ë¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤µËÜÅö¤Ë¤Û¤Î¤Ü¤Î¤¹¤ë¡×¡Ö¼·Áð´¡¤Ë²äÁ³¶½Ì£Í¯¤¤¤¿¡×¡ÖÍèÇ¯¡¢ÀäÂÐ¤Ë¿¿»÷¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£