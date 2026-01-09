ÏÃÂê¤Îgrok¤Ç¤Ò¤í¤æ¤¤¬à¿åÃå¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿á¤ËÊªµÄ¡Ö¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ó¤¹¤«¡×¡ÖÃã²½¤¹ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö²èÁü¤ÎÁ´°÷¤ò¿åÃå»Ñ¤Ë¡£@grok¡×
¡¡¼Â¶È²È¤Î¡Ö¤Ò¤í¤æ¤¡×¤³¤ÈÀ¾Â¼ÇîÇ·¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Ï¢Æ°¤¹¤ëÀ¸À®AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡Ögrok¡×¤Ë¿åÃå¼Ì¿¿¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²èÁü¤ÎÁ´°÷¤ò¿åÃå»Ñ¤Ë¡£@grok¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥ß¥Ë¥Ö¥¿¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£grok¤Ï¥ß¥Ë¥Ö¥¿¤À¤±¤ò¿åÃå¤Ë¤·¤ÆÊÖ¿®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃã²½¤¹ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Çº¤¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ë¤½¤ì¤òÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦Ãã²½¤¹¥Ä¥¤¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¥â¥é¥ë¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ögrok¥·¥ê¡¼¥º¤Ç°ìÈÖ¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ë¿åÃåÃå¤»¤Ê¤¤¤Ã¤Æ grok¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎÇ½Äã¤¤¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡grok¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼Â¶È²È¤Ç¤¢¤ë¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬ÀßÎ©¤·¤¿xAI¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢X¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ëÀ¸À®AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡£Åê¹Æ¤ÎÍ×Ìó¤ä¡¢¼ÁÌä¤Ø¤Î²óÅú¡¢²èÁü²Ã¹©¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤¯¿åÃå²Ã¹©¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÀÅª²èÁü¤ÎÌ¢±ä¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤ÎÅê¹Æ¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£