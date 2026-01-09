岩井ツインズが丸山茂樹のラジオ番組に登場「英語を頑張って、もっと世界を楽しみたい」
男子プロゴルファー・丸山茂樹がパーソナリティを務める東京FMのラジオ番組『ベイカレント presents 丸山茂樹のMOVING SATURDAY』（毎週土曜日午前6時〜6時30分）に双子女子プロゴルファーの岩井明愛、岩井千怜が出演する。
【写真】ステキすぎる…ドレス姿の岩井ツインズ
同番組は2026年1月より放送時間を土曜の朝に変更。放送時間は30分に拡大された。3日の初回放送、10日の第2回放送に岩井ツインズをゲストとして迎えた。明愛は8月「ザ・ポートランドクラシック」、千怜は5月「リビエラマヤ・オープン」でともに米ツアー初優勝。昨年12月には日本プロスポーツ協会による第55回内閣総理大臣杯 日本プロスポーツ大賞 敢闘賞を受賞した。番組では、海外での活躍が目立ったふたりに、新たに覚えた技術や米ツアーの印象について聞く。そして米3勝と海外経験豊富な丸山に対して、ふたりが聞きたいこととは？ 25年の振り返り、そして今年の抱負をたっぷり伝えていく。丸山茂樹のコメント「LPGAツアー参戦1年目で2人とも優勝というのは驚くべき快挙！ 千怜ちゃんの『Chizzy』という登録名もすごく親しみを持てていい。2人には世界をもっと楽しんで欲しいです」 岩井姉妹のコメント「丸山プロとトークさせていただき、英語を頑張って、もっと世界を楽しみたいと改めて思いました。2026年もLPGAツアーで優勝して、また丸山プロの番組に出られるよう頑張りたいです」
<ゴルフ情報ALBA.Net>
岩井千怜がLPGAでの登録名変更を報告 来季から“Chizzy Iwai”
「一緒にいる“しか”ないんです」明愛＆千怜が感じるゴルファーの孤独と支え合い【ALBA独占・岩井ツインズ対談】
丸山茂樹がドジャース山本由伸投手とゴルフ＆自宅BBQ
丸山茂樹が情報番組に生出演し涙 尾崎将司氏を追悼「すごい時代を歩かせていただいた」
AONや日本最強ツインズも午年！ ゴルフ界の年男＆年女
【写真】ステキすぎる…ドレス姿の岩井ツインズ
同番組は2026年1月より放送時間を土曜の朝に変更。放送時間は30分に拡大された。3日の初回放送、10日の第2回放送に岩井ツインズをゲストとして迎えた。明愛は8月「ザ・ポートランドクラシック」、千怜は5月「リビエラマヤ・オープン」でともに米ツアー初優勝。昨年12月には日本プロスポーツ協会による第55回内閣総理大臣杯 日本プロスポーツ大賞 敢闘賞を受賞した。番組では、海外での活躍が目立ったふたりに、新たに覚えた技術や米ツアーの印象について聞く。そして米3勝と海外経験豊富な丸山に対して、ふたりが聞きたいこととは？ 25年の振り返り、そして今年の抱負をたっぷり伝えていく。丸山茂樹のコメント「LPGAツアー参戦1年目で2人とも優勝というのは驚くべき快挙！ 千怜ちゃんの『Chizzy』という登録名もすごく親しみを持てていい。2人には世界をもっと楽しんで欲しいです」 岩井姉妹のコメント「丸山プロとトークさせていただき、英語を頑張って、もっと世界を楽しみたいと改めて思いました。2026年もLPGAツアーで優勝して、また丸山プロの番組に出られるよう頑張りたいです」
<ゴルフ情報ALBA.Net>
岩井千怜がLPGAでの登録名変更を報告 来季から“Chizzy Iwai”
「一緒にいる“しか”ないんです」明愛＆千怜が感じるゴルファーの孤独と支え合い【ALBA独占・岩井ツインズ対談】
丸山茂樹がドジャース山本由伸投手とゴルフ＆自宅BBQ
丸山茂樹が情報番組に生出演し涙 尾崎将司氏を追悼「すごい時代を歩かせていただいた」
AONや日本最強ツインズも午年！ ゴルフ界の年男＆年女