「WEST.」の藤井流星（32）が9日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。司会の黒柳徹子（92）に“おねだり”をする場面があった。

藤井は黒柳とは21年の朗読劇「ハロルドとモード」で黒柳演じるモードの恋人、ハロルド役として共演。当時の映像が流れると「懐かしいですね」と語り、「覚えています。それからも見に行かせてもいただいていますし、受け継がれているじゃないですか」「その時の思い出がよみがえりましたね」と続けた。

黒柳が「当時コロナ禍でねえ」と振り返ると、「ということはですよ、徹子さんとご飯に行けてないんですよ」と藤井。

「ハロルドのメンバーで行ってるんですよね。その後」と黒柳が歴代の共演者とは食事をしていることをうらやましがり「僕の年だけ行ってないんですよね。皆さん裏で僕以外のキャストも、ご飯行きたいね、行きたいねって言ってたんで」と自身や他の共演者らも黒柳と食事をしたがっていると伝えた。

黒柳が「本当？」と前向きに反応すると、藤井は「いいですか？今度」とお願い。黒柳は「いいですよ。今度行きましょうよ、本当に」と快諾。

藤井は手を叩いて「良かった」と喜び、黒柳は「ねえ皆さんと、こんな若い方とご一緒に行くのうれしいですよ。去年は七五三掛さんと、しめちゃんと」と昨年同作で共演した「Travis Japan」の七五三掛龍也とも食事に行ったと打ち明けた。

藤井は昨年の公演も23年の同作に出演した「Snow Man」向井康二と見に行ったと言い「歴代徹子さんの元カレ軍団が、見に来て」と笑ってみせた。