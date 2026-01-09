カーリングの女子日本代表フォルティウスの吉村紗也香（33）が1月9日、来月6日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪に向けて決意を新たにした。遠征先のカナダからオンライン取材に応じ、「1カ月を切って、いよいよ始まるんだというわくわくした気持ち。体と心の準備を万端にして、オリンピックに臨みたい」と力を込めた。

吉村にとって自身5度目の挑戦で、初めて立つ五輪の舞台となる。五輪2大会連続メダルのロコ・ソラーレ、そしてSC軽井沢クラブとの三つ巴となった代表決定戦を勝ち抜き、世界最終予選も突破。初挑戦から足かけ17年でつかみ取った念願の五輪切符だった。

この日のインタビューでは、同じ北海道北見市出身でジュニア時代からのライバルだったロコ・ソラーレの藤沢五月（34）への思いも明かした。「ジュニア時代は勝てなかった相手で、その時から意識はもちろんあって。お互いに絶対に勝ちたいという気持ちを持ちながらやっていると思う。ライバルの存在があるからこそ成長できると思うので、さっちゃんの存在は本当に大きいなと思っている」と感謝を口にした。

現在はワールドツアーであるグランドスラムに参戦しており、五輪で対戦するチームとも相まみえる。「公式戦とは異なるが、組み立てなどで参考になる部分はある。よく観察して、いろいろ情報を収集できればいい」と司令塔。目標に掲げる日本カーリング界史上初の金メダル獲得へ、着々と準備を進めていく。