¡Ú£×£Â£Ã¡Û´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤é¥á¥¸¥ã¡¼Àï»ÎºÇÂç£¹¿Í»²²Ã¡á¸½ÃÏÊóÆ»
¡¡º£Ç¯£³·î¤Î£×£Â£Ã¤Ç£²Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Þ¤º¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½¤¬Î©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ï£³·î£·Æü¤Î£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ï£Ó£Å£Î¡×¤Ï£¹Æü¡¢¥µ¥¤¥Ñ¥ó£±¼¡¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤«¤¦¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¤ò¼èºà¡£
¡Ö´Ú¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ï´Ú¹ñ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´Ú¹ñ·Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤âÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²ó¤Î£²£°£²£³£×£Â£Ã¤Ç¤Ï¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤ÆÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥Þ¥¤¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º³°Ìî¼ê¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¡¢¥é¥¤¥ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó³°Ìî¼ê¡Ê¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ë¤Ê¤É¤¬ÍÎÏ¸õÊä¤À¡£¤â¤·´Ú¹ñ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¡Ê£µ¿Í¡Ë¤È´Ú¹ñ·Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¡Ê£´¿Í¡Ë¤¬¶¦¤Ë»²²Ã¤¹¤ì¤ÐÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Áª¼ê¤¬ºÇÂç£¹¿ÍÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×½ÐÈ¯Á°¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥ª¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤È¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ÏºòÇ¯¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤ËÈó¾ï¤ËÀÑ¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¡£º£¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¹çÎ®¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡Ê³°¹ñ¿Í¤Ï¡Ë£³¡Á£´¿Í¤Û¤É¹çÎ®¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯¤«¤é£±Ç¯´Ö½àÈ÷¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿Æ±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºòÇ¯£²·î¡¢ÂåÉ½´ÆÆÄ¤ËÁªÇ¤¤µ¤ì¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ËÎÉ¤¤¤«Çº¤ó¤Ç½àÈ÷¤·¤¿¡×¤È¤³¤Î£±Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£