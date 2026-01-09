PFUは1月8日、ワンタッチで書類を電子化するイメージスキャナ「ScanSnap」シリーズのフラッグシップモデル、「ScanSnap iX2500（以下、iX2500）」の新機能「ScanSnap Go」を提供開始することを発表した。

ScanSnap Goの利用イメージ

○ScanSnap Goの概要

「ScanSnap Go」はスマートフォンを近づけてiX2500と接続し、スキャンができる機能。素早く手軽にiX2500を利用できるようになるため、オフィスのフリーアドレス環境やシェアオフィス、コワーキングスペースへの導入にも適しているという。

なお、スマートフォンとの接続が解除されれば、iX2500本体からはユーザー情報がクリアされる。

同社はこの「ScanSnap Go」機能を活用して、さまざまな場所で手軽にiX2500が使える「ScanSnap Spot」を展開する予定。時間や場所、デバイスの垣根を越えたScanSnapがアナログとデジタルをつなぎ、スマートで快適な暮らしを支援するとしている。

ScanSnap Go想定利用シーン