PFU、「ScanSnap iX2500」にスマホを接続して使える「ScanSnap Go」提供開始
PFUは1月8日、ワンタッチで書類を電子化するイメージスキャナ「ScanSnap」シリーズのフラッグシップモデル、「ScanSnap iX2500（以下、iX2500）」の新機能「ScanSnap Go」を提供開始することを発表した。
ScanSnap Goの利用イメージ
○ScanSnap Goの概要
「ScanSnap Go」はスマートフォンを近づけてiX2500と接続し、スキャンができる機能。素早く手軽にiX2500を利用できるようになるため、オフィスのフリーアドレス環境やシェアオフィス、コワーキングスペースへの導入にも適しているという。
なお、スマートフォンとの接続が解除されれば、iX2500本体からはユーザー情報がクリアされる。
同社はこの「ScanSnap Go」機能を活用して、さまざまな場所で手軽にiX2500が使える「ScanSnap Spot」を展開する予定。時間や場所、デバイスの垣根を越えたScanSnapがアナログとデジタルをつなぎ、スマートで快適な暮らしを支援するとしている。
ScanSnap Go想定利用シーン
