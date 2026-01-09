スプーンでぽとんと落とすだけ◎フライパンで簡単「落とし焼き」
家計にやさしい「鶏むね肉」で「落とし焼き」を作ってみませんか？ 作り方はとても簡単。混ぜ合わせた材料をスプーンですくって焼くだけです。
▼長ねぎたっぷり！しょうがをきかせて
みじん切りにした長ねぎと細かく切った鶏むね肉で作る落とし焼き。ポン酢でさっぱりとした味わいに。
※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました
▼お弁当にも◎青じそとチーズの相性も抜群
青じそとチーズを刻んで加えた落とし焼き。和風顆粒だしと塩こしょうのシンプルな味つけで。
▼アボカドも合う◎ナゲット風落とし焼き
アボカドの熟し具合で食感が変わります。わさびマヨソースが食欲をそそる一品。
むね肉は細かく切ることでまとまりが出やすく、落とし焼きにしても形が崩れにくくなります。長ねぎや青じそ、アボカドなどお好みの食材を加えてアレンジしやすいのも嬉しいですね
。冷めてもおいしいのでお弁当おかずにもおすすめ。ぜひお試しください。
執筆：早藤千紘
管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。
（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）