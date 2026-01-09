NHK連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロインを演じる女優の郄石あかり（23）が9日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にVTR出演。同作でレフカダ・ヘブンを演じる英国出身の俳優トミー・バストウ（34）の撮影での意外な素顔を明かした。

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

ヘブンが松江に来てから、さまざまな時を重ね、ついに結ばれた2人。この日放送の第70回では、両家のあいさつが行われるシーンなどが描かれた。

この日、トミーがスタジオ出演する中、VTR出演した郄石。トミーの人柄について聞かれ、「最初会った時の印象と変わらない部分もあれば、どんどん打ち解けて広がっていく魅力もたくさんあって、チャーミングさとか自由さみたいなものを今は凄く感じています」と笑顔を見せた。

「今回セットが凄く暗くて、足元が見えなかったりするんですけど、なんか、ちらって、なんか空気を感じて床を見たら、まっすぐ寝転がってたりするんです。“うわ、怖い！”と思って。暗いから踏まなくて良かったですけど、危ないですよっていう」と苦笑した。

このエピソードに、寝転がっていた理由を聞かれたトミーは「背中がたまに痛くなる。リラックスするために…。だけど、衣装さんをたまに怒らせます。調整してもらう」と話していた。