¡¡ºòÇ¯12·î¤Ë»àµî¤·¤¿½éÂåÎÓ²È»°Ê¿¤µ¤ó¤ÎºÊ¤ÇÎÓ²ÈÀµÂ¢¡Ê63¡Ë¤ÎÊì¡¦³¤Ï·Ì¾¹áÍÕ»Ò¡Ê¤¨¤Ó¤Ê¡¦¤«¤è¤³¡¢ËÜÌ¾²ÅÂå»Ò¡á¤«¤è¤³¡Ë¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯92¡Ë¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î¼°¤¬9Æü¡¢ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¤Î´²±Ê»ûÎØ²¦ÅÂ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡Ê84¡Ë¤¬»²Îó¤·¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¹áÍÕ»Ò¤µ¤ó¤Î¼¡ÃË¡¢ÆóÂåÌÜÎÓ²È»°Ê¿¤Î½±Ì¾¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿ÆÁ¸÷¤Ï¡Ö»Ê²ñ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢ËèÇ¯ËÀî°ð²Ù¤ÇÆ¦¤Þ¤¤¬¤¢¤ê¤ª¾·¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡×¤È¿¨¤ì¤Æ¤«¤é¡Ö°ä±Æ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÀµÂ¢¤µ¤ó¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ïµã¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹áÍÕ»Ò¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃ¯¤Ë¤Ç¤âÊÌ¤±³Ö¤Æ¤Î¤Ê¤¤Êý¡£ËÜÅö¤Ë¤´¶ìÏ«¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Êý¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡£³ØÌä¤È¤«·ÐÎò¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢·Ð¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í´Ö¤Ï¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¤È¡¢À»¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤Î¿Í¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò¤ªÃµ¤·¤Ë¤Ê¤ëÊý¡¢À»¿Í¤ÊÀ»Êì¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡¹áÍÕ»Ò¤µ¤ó¤Ï1933Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£52Ç¯¤Ë½éÂåÎÓ²È»°Ê¿¤µ¤ó¤È·ëº§¡£»°Ê¿¤µ¤ó¤Î»à¸å¡¢45Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ìÌç¤ÎÂ¸Â³¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡Ö¤Í¤®¤·»öÌ³½ê¡×¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¡¢95Ç¯¤Ë¤Ï»°Ê¿¤µ¤ó¤æ¤«¤ê¤ÎÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡Ö¤Í¤®¤·»°Ê¿Æ²¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ÎÀïÁèÂÎ¸³¤«¤é¡¢¼¹É®³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¿ÏÂ¤ÎÁÊ¤¨¤òÂ³¤±¤¿¡£Ä¹ÃË¤Ï¶åÂåÌÜÎÓ²ÈÀµÂ¢¡¢¼¡ÃË¤ÏÆóÂåÌÜÎÓ²È»°Ê¿¡£Ä¹½÷¤ÎÈþ¤É¤ê¡¢¼¡½÷¤ÎÂÙÍÕ¤â·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èþ¤É¤ê¤ÎÉ×¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÊöÎµÂÀ¡£