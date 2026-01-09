¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ø¥Ö¥óÌò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡¡À¸½Ð±é¤Ç¥¸¥ç¡¼¥¯¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤»¤¤¤Ç40ºÐ¤Ë¡×
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ë±Ñ¹ñ½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ê34¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Âè70²ó¤ÇÎ¾²È¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¤è¤¦¤ä¤¯·ë¤Ð¤ì¤¿2¿Í¡£¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ç¥È¥ß¡¼¤¬¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¡£»Ê²ñ¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¤¬ÂçµÈ¤¬¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤¹¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤â¡Ö¤¤¤¤²ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÀßÄê¤Ç¤Ï40ºÐ¤À¤¬¡¢¥È¥ß¡¼¤Î¼ÂÇ¯Îð¤Ï34ºÐ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÂçµÈ¤¬¡Ö¤ª¼ã¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤â¤é¤¹¤È¡¢¥È¥ß¡¼¤Ï¡ÖÄ«¥É¥é¤Î¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤»¤¤¤Ç40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¡£ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤â¡ÖÇØ¤â¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÇÇØ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¤«¤é¡Ö¡Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¡Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥È¥ß¡¼¤Ï¡ÖÇØÃæ¤¬¤¿¤Þ¤ËÄË¤¯¤Ê¤ë¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ä¡£¤À¤±¤É¡¢°áÁõ¤µ¤ó¤ò¤¿¤Þ¤ËÅÜ¤é¤»¤Þ¤¹¡£Ä´À°¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¡£ÂçµÈ¤Ï¡ÖÌòÃæ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÇÇØ¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Í¾·×Èè¤ì¤ë¡×¤Èµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£