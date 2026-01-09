ドウェイン・ジョンソン主演『スマッシング・マシーン』5・15公開決定 “霊長類ヒト科最強”の真実描く
俳優ドウェイン・ジョンソンが主演を務める映画『The Smashing Machine』が、邦題を『スマッシング・マシーン』として、5月15日より全国公開されることが決定した。ジョンソンから日本の観客に向けたメッセージ入り特報映像も解禁された。
【画像】雰囲気そっくり！榊原CEOを演じる大沢たかお
本作は、1997年から2000年にかけて日本でも一大ブームを巻き起こした総合格闘技イベント『PRIDE』創成期に活躍した伝説の格闘家、マーク・ケアーの実話を描く作品。恵まれた体格と圧倒的な強さから“霊長類ヒト科最強”と称され、輝かしい戦績を誇ったケアーが、キャリアの絶頂で初めて味わった敗北をきっかけに、人生の影と向き合っていく姿が描かれる。
主人公のケアーを演じるジョンソンは、プロレスラー“ザ・ロック”として一時代を築き、『ワイルド・スピード』シリーズや『ジュマンジ』シリーズなどで世界的スターとなった俳優。本作では、これまでの無敵のヒーロー像を封印し、屈強さの奥にある脆さや葛藤を繊細に表現している。本作での演技が評価され、本年度ゴールデングローブ賞主演男優賞（ドラマ部門）にノミネートされた。
監督・脚本を手がけたのは、これまで兄ジョシュ・サフディと共同監督として『グッド・タイム』『アンカット・ダイヤモンド』などを世に送り出してきたベニー・サフディ。本作は初の長編単独監督作品で、第82回ヴェネチア国際映画祭コンペティション部門に選出され、銀獅子賞（監督賞）を受賞した。製作は映画スタジオA24が担っている。
ケアーの恋人ドーン役は、エミリー・ブラント。ジョンソンとは『ジャングル・クルーズ』以来2度目の共演となり、栄光から転落していくケアーを最も近くで支える存在を演じる。
解禁された特報映像は、ジョンソンが本作の撮影で訪れた日本への思いを語るメッセージから始まり、“最強”と呼ばれた男の光と影を切り取った内容となっている。
なお、本作には『PRIDE』で代表を務め現在は『RIZIN』CEOの榊原信行氏の役で、大沢たかおが出演。そのほか北京五輪の柔道男子100キロ級で金メダルを獲得した格闘家の石井慧が、ケアーと対戦したエンセン井上役で出演し、アメリカ版の予告編にはミュージシャンの布袋寅泰の演奏シーンもある。
