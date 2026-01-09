¥«¥º¡¡J3Ê¡ÅçÆþÃÄ²ñ¸«¡Ö59ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¾ðÇ®¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×5Ç¯¤Ö¤êJ¤Ç¡Ö¿·¤¿¤Ê¥´¡¼¥ë¤ò¡×ÇØÈÖ¹æ¤Ï11
¡¡J3Ê¡Åç¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç¿·²ÃÆþ¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½FW»°±ºÃÎÎÉ¡Ê58¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¥«¥º¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Öº£²ó¡¢Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ËÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤ê¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJÉüµ¢¤È¤Ê¤ëÊ¡ÅçÆþÃÄ¤ò·è¤á¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤º¡¢J¥ê¡¼¥°¡¢J3¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£JFL¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾º³Ê¤·¤Ê¤¤¸Â¤êJ¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÎÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢Îý½¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤è¤ê¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ11¤Ç·Þ¤¨¤ë¥×¥í41Ç¯ÌÜ¡£2·î¤Ë¤Ï59ºÐ¤Ë¡£¡Ö¾ðÇ®¤Ï¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤ÉÁý¤·¤Æ¤¯¤ë¡£Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¡Êº£Ç¯¤Ç¡Ë59¡ÊºÐ¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¾ðÇ®¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö15Ç¯Á°¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤ÏÈïºÒÃÏ¤Î³§¤µ¤ó¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ÆÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤½Ð¿¼¤¤¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤Î¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥´¡¼¥ë¤òÊ¡Åç¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë´î¤Ó¹ç¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö¸·¤·¤¤Àï¤¤¡¢¸·¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢À¨¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·½¼¼Â´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¶ì¤·¤¤¤³¤È¸·¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤¬¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥³¥Ä¥³¥Ä¤È1Æü1Æü¤òÂçÀÚ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÖÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡ÖËèÇ¯ËèÇ¯Æ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±Ê¬£±ÉÃ¤Ç¤âÄ¹¤¯¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°ÆÃÊÌÂç²ñ¤Ï2·î7Æü¡¢J2¹ÃÉÜÀï¤Ç³«Ëë¡£½Ð¾ì¤¹¤ì¤ÐJ1¡Á3¤Þ¤ÇÁ´¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇºÇÇ¯Ä¹½Ð¾ìµÏ¿¤Î¹¹¿·¤È¤Ê¤ë¡£ÆÃÊÌÂç²ñ¤Ç¸Î¶¿¤ÎÀÅ²¬¤Ç¤â»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊJ2¡ËÆ£»Þ¤Ï´ÆÆÄ¤¬ËêÌî¡ÊÃÒ¾Ï¡Ë´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËêÌî´ÆÆÄ¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤À¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡6·î¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤¬¹ñÎ©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢10ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¥«¥º¤ÏÀè·î8Æü¤ËÂçºåÉÜÆâ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò»Ï¤á¡¢2·î½é½Ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ä´À°¤òÂ³¤±¤¿¡£º£µ¨¤ÏÂ¤ËÉé½ý¤òÊú¤¨½Ð¾ì7Àï¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÅ°Äì¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢26Ç¯¤Ë¸þ¤«¤¦¡£