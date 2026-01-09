巨人は８日、プロフィギュアスケーターの本田真凜がモデル役を務めたＢＬＡＣＫＰＩＮＫとのコラボグッズが発売されたことを告知。公式オンラインストアでは売り切れ続出の反響となった。

巨人は昨年１２月、東京ドームで開催される４人組ガールズグループ「ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ」のワールドツアー東京公演を記念して、コラボグッズを発売すると発表。メインビジュアルには、本田真凜が起用された。

「ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ」の象徴的なカラーの黒とピンク、ロゴを中心にデザイン。ユニホームは黒地に「ＴＯＫＹＯ」、白地には「ＧＩＡＮＴＳ」を施した特別なデザインに加え、新たに短めにカットされたクロップド丈も用意した。

球団のインスタグラムでは真凜がユニホームやＴシャツをヘソ出しで着こなし、ショートパンツに合わせたスタイルもリール動画で紹介。ユニホーム、パーカーはすでに「Ｓｏｌｄ Ｏｕｔ」となっている。

ファンからは「めっちゃ最高すぎる」、「欲しいー！」、「女神のような可愛さ」、「ブラックユニ再販してほしい」、「小悪魔系真凜ちゃん」、「素敵ですね」などの声が寄せられている。