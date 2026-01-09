timelesz原嘉孝（30）が9日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。今まであまり手をつけていなかったアクションシーンに積極的に取り組んで、あわよくば「モテたい」と本音を語った。

番組冒頭の紹介VTRで「中学3年で活動をスタートさせて、俳優業をメーンに舞台で活躍した」と紹介された。さらに2024年にNetflixの配信オーディション企画「timelesz project」に参加して、応募約1万9000件の中から勝ち上がってデビューした。グループの番組で”一番モテない人”を指名するコーナーで各メンバーに指をさされたシーンもこの日流れた。ただ、メンバーの中ではムードメーカーとして存在感を示しているとVTRで語られ「国民の友だち」とのニックネームがついていることも伝えられた。

番組ではゲストも含めて年始の書き初め披露をした。原は、カタカナで「アクション！」と記した。原は「僕たちtimeleszの番組で企画でイジられることが多いんですけど、殺陣、アクションの企画をやったときに、めちゃくちゃカッコイイ方向でバズったんですよ。俺がモテるにはこれだ、と思った。俺の居場所を見つけました」と心情をそのまま吐露した。

そして原は決意するように「俺はアクションを極めます」と宣言した。MCハライチ澤部佑が「アクション抜きだと、モテない？」と尋ねると原は「モテない」と口を真一文字に結んできっぱりと断言。原は「映像作品とかも生かせるかなと思って」と話した。澤部が「今までお芝居出ているけど、すごいアクション、っていうのはない？」とさらに問うと原は「映像ではほぼないですね」と話した。

10日からなにわ男子大西流星とダブル主演するフジテレビ系ドラマ「横浜ネイバーズ」（土曜午後11時40分）がスタートするがMCハライチ岩井勇気が「今回は、今回のヤツは？」とドラマでの収録内容に触れると原は「あります」とうれしそうな表情でガッツポーズして有頂天になり「モテる兆しがあります」と話した。澤部が「今年、モテる？」と再確認すると原は「モテるかもしれません、ありがとうございます」とすでにモテるゾーンに入っているようだった。