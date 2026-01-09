【Jr.ウインターカップ】男子個人スタッツ…佐々木蒼が歴代3位の40得点、優勝校の林田はトリプルダブルを記録

1月4日から1月8日にかけて京王アリーナTOKYOで開催された『京王 Jr.ウインターカップ2025－26 2025年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会』は、京都精華学園中学校（京都府）が男女ともに優勝を果たし幕を閉じた。熱戦が繰り広げられた中、各選手がハイパフォーマンスを披露。ここでは男子個人スタッツを同大会歴代ランキングも交えて紹介する。

1試合最多得点ランキングは倉敷市立南中学校（岡山県）の佐々木蒼が1月4日の1回戦で記録した40得点でトップ。この記録は2021年度大会でBLUE UNISON（熊本県）の松井龍之介（現：中央大学）が記録した39得点を抜き歴代ランキング3位にランクインした。また、佐々木は同試合で9本の3ポイントシュートを成功。この記録は1試合最多3ポイント成功数の歴代ランキング1位タイとなった。

今大会の得点ランキング2位は、1月5日の2回戦で38得点をマークしたZIPS BASKETBALL ACADEMY（群馬県）のソウババカーで、歴代ランキングでも6位タイに食い込んだ。さらにババカーは同試合で25リバウンドを記録。今大会の1試合最多リバウンドでトップとなり、歴代ランキングでも6位タイとなった。

ちなみに歴代最多得点ランキングは、2024年度大会で四日市メリノール学院中学校（三重県）の白谷柱誠ジャック（現：福岡大学附属大濠高校）が記録した54得点で1位。さらに2位も50得点で同選手が君臨している。







1試合最多アシスト部門では、優勝を果たした京都精華学園中の林田想太朗が1月6日の試合で記録した13本がトップ。歴代ランキングでも3位にランクインする好記録となった。林田は同試合で23得点11リバウンド13アシストのトリプルダブルを達成。その後の試合もチームをけん引し、決勝戦では14得点9リバウンド6アシストをマークし、同校初優勝の立役者となった。







男子個人スタッツの歴代ランキングは以下の通り。

■Jr.ウインターカップ個人スタッツ歴代ランキング



＜1試合最多得点＞



1位：白谷柱誠ジャック／四日市メリノール学院中学校／54得点（2025年大会）



2位：白谷柱誠ジャック／四日市メリノール学院中学校／50得点（2025年大会）



3位：佐々木蒼／倉敷市立南中学校／40得点（2026年大会）



4位：松井龍之介／BLUE UNISON／39得点（2022年大会）



4位：内藤英俊／ライジングゼファー福岡U15／39得点（2022年大会）



6位：ソウ ババカー／ZIPS BASKETBALL ACADEMY／38得点（2026年大会）



6位：三浦悠太郎／TOHOKU UNITED BALLERZ／38得点（2023年大会）



6位：保坂斡希／四日市メリノール学院中学校／38得点（2022年大会）



6位：坂ノ上悟太郎／岩手ビッグブルズU15／38得点（2021年大会）



10位：順位タイ3名／37得点

＜1試合最多リバウンド＞



1位：タイウォ アヴゥラハム ミラクル／ZIPS BASKETBALL ACADEMY／38本（2024年大会）



2位：白谷柱誠ジャック／四日市メリノール学院中学校／28本（2025年大会）



2位：川島悠翔／NLG INFINITY／28本（2021年大会）



4位：山本優斗／ゴッドドア／26本（2023年大会）



4位：新郷礼音／横浜市立豊田中学校／26本（2023年大会）



6位：ソウ ババカー／ZIPS BASKETBALL ACADEMY／25本（2026年大会）



6位：リチャード ウェリグベリハ／25本（2024年大会）



6位：千田健太／NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY／25本（2023年大会）



9位：永末光志／下松BIG BEARS／24本（2026年大会）



10位：ギバ俐希カトゥ／BCつくばEvolution／23本（2022年大会）

＜1試合最多アシスト＞



1位：木佐貫凌汰／HANABUSA T.B.C／15本（2022年大会）



2位：木佐貫凌汰／HANABUSA T.B.C／14本（2022年大会）



3位：林田想太朗／京都精華学園中学校／13本（2026年大会）



4位：福田佳也／ISC PANTHERS／12本（2026年大会）



4位：川西仙太郎／REDFORCES／12本（2025年大会）



4位：宮本聡／京都精華学園中学校／12本（2023年大会）



7位：宮本耀／京都精華学園中学校／11本（2023年大会）



7位：榎木璃旺／四日市メリノール学院中学校／11本（2023年大会）



7位：遠藤龍之介／ZEPHYRS／11本（2021年大会）



10位：順位タイ10名／10本

＜1試合最多スティール＞



1位：本田夢乃介／高川学園中学男子バスケットボール部／10本（2023年大会）



2位：木村晄大／四日市メリノール学院中学校／9本（2024年大会）



2位：小田嶌秋斗／NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY／9本（2023年大会）



2位：大道一歩／LakeForce／9本（2022年大会）



5位：石上蓮汰／Yonago City SPARTANS／8本（2026年大会）



5位：後藤宙／青龍U15バスケットボールクラブ／8本（2021年大会）

＜1試合最多ブロック＞



1位：白谷柱誠ジャック／四日市メリノール学院中学校／7本（2024年大会）



2位：立川煌大／金沢学院大学附属中学校／6本（2026年大会）



2位：平岡泰介／RIZINGS徳島／6本（2025年大会）



2位：舟山友葵／岩手ビッグブルズU15／6本（2024年大会）



2位：田頭悠悟／HANABUSA T.B.C／6本（2023年大会）



2位：勝又絆／ライジングゼファーフクオカU15／6本（2023年大会）



2位：朝日開路／BCつくばEvolution／6本（2022年大会）



2位：三輪大和／西福岡REBIRTH／6本（2021年大会）

＜1試合最多3ポイント成功数＞



1位：佐々木蒼／倉敷市立南中学校／9本（2026年大会）



1位：川畑嵐／HANABUSA T.B.C／9本（2022年大会）



3位：越圭司／琉球ゴールデンキングスU15／8本（2025年大会）



3位：白谷柱誠ジャック／四日市メリノール学院中学校／8本（2025年大会）



5位：木幡雅之／仙台89ERSU15／7本（2025年大会）

※Jr.ウインターカップにおける1試合で記録したスタッツのランキング。



※同数で並んだ際は、記録の新しい順に掲載。