カネカ<4118.T>が反発している。この日、深刻化する少子化問題へのソリューション提供を目的に、妊娠と出産をサポートする女性医療事業に参入すると発表しており、好材料視されている。



その一環として、滋賀県及び姫路市と性や妊娠に関する正しい知識を身に付け健康管理を行うよう促す、プレコンセプションケアの推進に関する連携協定を締結。同協定に基づき、国立成育医療研究センターとの共同研究をもとに開発したプレコンセプションケアアプリ「ＭｙＰｒｅｃｃａ（マイプレッカ）」の実証評価を開始する。同社では医療機器事業で培った経験とグループが保有する技術を横断的に活用し、不妊治療クリニックでの腟内フローラ検査サービスの試験運用を進めているが、今後は検査サービスとプレコンセプションケアに加え、さらなる女性のヘルスケアソリューションを展開することで、妊娠と出産の啓発とサポートを推進する方針だ。



