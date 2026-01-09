「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」９日午後１時現在で東邦亜鉛<5707.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



東邦鉛は３日ぶり反発。昨年１２月中旬を境に急速人気化の経緯をたどり、大納会の１２月３０日に１１２３円の昨年来高値形成後はいったん調整局面に入っていた。しかし、１０００円大台を割り込んだ水準では押し目買いニーズが強い。鉛及び銀製錬の大手で、ここ銀市況が史上最高値圏に浮上するなか、同社は市況高の恩恵が期待できるとの見方から、短期資金による買い攻勢の対象となった。足もとで信用買い残が急増（１２月２６日現在で１１７万株）しており、需給面で重石になっているとの見方もあるが、これも売買高が大きく膨らめばこなせる可能性が高い。



出所：MINKABU PRESS