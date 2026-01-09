ＳＵＭＩＮＯＥ<3501.T>は後場動意。昨年来高値を連日更新している。きょう９日午後１時ごろ、２６年５月期第２四半期累計（６～１１月）の連結業績について、売上高が前回予想の５１４億６０００万円から５２９億６２００万円（前年同期比４．５％増）、営業利益が６億７０００万円から８億８６００万円（同１９．４％増）、最終利益が１億円から８６００万円（同３２．３％増）で着地したようだと発表した。最終利益は前回予想に届かなかったものの、営業利益が減益予想から一転し増益へと上振れしており、好感した買いが集まっている。



同社はカーペットや自動車内装材の製造・販売などを手掛けている。１１月中間期は自動車・車両内装事業の鉄道・バス向けで需要の回復が続いた。インテリア事業では製品の提案に留まらず「空間」全体のデザインに取り組むスペースデザインビジネスが大幅に伸長。増収に加え、価格改定効果の浸透なども営業増益に貢献した。



出所：MINKABU PRESS