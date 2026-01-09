キャンペーン：JR東日本が特急列車のポイント交換レートを半額に／平日限定で2月末まで 温泉地や観光地11駅が対象
JR東日本は、「JRE POINT」を活用した在来線特急列車のお得な利用キャンペーンを実施している。2月27日（木）までの平日限定で、通常の約半額となるポイント数で指定席特急券と交換できる。交換はオンライン予約サービス「えきねっと」で行う。
JRE POINTは、鉄道利用、Suica決済、駅ビルでの買い物などで貯まるJR東日本グループの共通ポイントサービス。このポイントを使い、事前にチケットレス特急券を予約できる仕組みだ。
今回のキャンペーンでは、交換レートを1,000ポイントと500ポイントの2パターンに設定。例えば新宿～松本間の特急「あずさ」は、通常1,940ポイントのところ、1,000ポイントで交換可能となる。指定席特急料金2,550円相当の区間を1,000ポイントで利用できる。
対象路線はJR東日本社員が推薦する「推し駅」として、松本、山梨市、塩山、水戸、石岡、伊東、熱海、長野原草津口、中之条、銚子、安房鴨川の各駅で設定している。
利用には「えきねっと」への会員登録とJRE POINT会員番号の連携が必要で、エントリー不要で申し込める。乗車日1カ月前の午前10時から列車出発時刻まで予約可能だ。
冬季の温泉地や観光地へのアクセスに便利な路線が多く含まれている。中央線沿線の冬景色、房総半島の海岸線、草津温泉周辺の雪景色など、撮影スポットへのアクセスがお得になる機会と言えそうだ。例えば「ひたち」「ときわ」で向かえる水戸駅も対象に含まれており、2月11日（水・祝）から開催される「水戸の梅まつり」期間中の撮影にも活用できる。
水戸・偕楽園
開催期間
2025年12月1日（月）～2026年2月27日（金）乗車分まで
※平日限定