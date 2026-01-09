14時の日経平均は717円高の5万1834円、ファストリが434.00円押し上げ 14時の日経平均は717円高の5万1834円、ファストリが434.00円押し上げ

9日14時現在の日経平均株価は前日比717.26円（1.40％）高の5万1834.52円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1057、値下がりは494、変わらずは48と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を434.00円押し上げている。次いで東エレク <8035>が144.40円、アドテスト <6857>が76.21円、ファナック <6954>が25.07円、トヨタ <7203>が16.21円と続く。



マイナス寄与度は56.15円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、フジクラ <5803>が19.22円、イオン <8267>が17.15円、イビデン <4062>が13.91円、中外薬 <4519>が10.63円と続いている。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は輸送用機器で、以下、銀行、鉱業、鉄鋼と続く。値下がり上位には非鉄金属、医薬品、水産・農林が並んでいる。



※14時0分1秒時点



株探ニュース

