先月、東京・葛飾区の公立中学校で職員のロッカーから現金およそ4万円を盗んだとして、78歳の男が逮捕されました。

窃盗などの疑いで逮捕されたのは、住居不定・無職の松村秀次容疑者（78）です。松村容疑者は去年12月、葛飾区の公立中学校に侵入し、職員用の更衣室のロッカーから現金およそ4万3000円を盗んだ疑いがもたれています。

警視庁によりますと、当時、学校では授業が行われていて玄関には鍵がかかっていましたが、松村容疑者は来訪者のために鍵が解除された隙に校舎に侵入。その後、松村容疑者は職員用の更衣室の70代の男性職員のロッカーから財布が入ったリュックを盗み、現金を抜き取ったということです。

防犯カメラに松村容疑者が更衣室に侵入する様子などが写っていたことから関与が浮上しました。

取り調べに対し、松村容疑者は「盗んだ現金は生活費として使っていた」などと容疑を認めているということです。

去年11月以降、葛飾区や足立区などの小中学校では職員のロッカーから現金が盗まれる事件が相次いでいて、警視庁は関連を調べています。