ザ・ドリフターズのメンバー・高木ブーさん（92）が、9日に営まれた落語家、初代・林家三平さんの妻でエッセイストの海老名香葉子さんのお別れの会を訪れ、海老名さんへの思いを語りました。

【写真を見る】【海老名香葉子さん お別れの会】高木ブーさんは故人を偲び「先に逝っちゃった」「まだダメだよ、僕の話し相手いなくなっちゃうじゃん」





高木さんは「同い年なんですよ」「家族同士でお付き合いしてまして」と海老名さんとの関係性を明かし、「ご主人・（初代）三平さんが、ドリフ大好きだったのでそれもあったし、あの人のお笑いとドリフのお笑い、割りと重なるところがあるのでね、そういう話をしたりなんかして」と故人とのやり取りを思い出しながら、「残念っていうかね、先に逝っちゃった」と心境を語りました。









海老名さんとは、毎年節分に会っていたらしく、「今年も節分に会えるのかなと思ってたんですけど」と去年の節分を回想。









そして、「まだ（逝っちゃ）ダメだよ、僕の話し相手いなくなっちゃうじゃん」と物悲しく語り、「早いね、それしかないんじゃない」「はかないね」と海老名さんへの言葉を紡いでいました。



【担当：芸能情報ステーション】