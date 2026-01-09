¡Ú¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Û»³¸ý°«¤¬Âè1¥²¡¼¥à¤ò½ª¤¨¤Æ´þ¸¢¡¡2026Ç¯½é¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ï¥Ù¥¹¥È8¤Ç½ªÎ»
¡þ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¥ª¡¼¥×¥ó(1·î6Æü¡Á11Æü¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë)
2026Ç¯½é¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤È¤Ê¤ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¦»³¸ý°«Áª¼ê¡£½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤à¤â¡¢Âè1¥²¡¼¥à¤ò½ª¤¨¤Æ´þ¸¢¤Ç¤ÎÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«ËëÀï¡£ºÇ¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼1000¡×¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°»î¹ç¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦¥é¥ó¥¯11°Ì¤Î¹âù¡洁Áª¼ê(Ãæ¹ñ)¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤â¡¢Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµö¤¹¤Ê¤É¶ì¤·¤¤¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»³¸ýÁª¼ê¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤ÏÆ±18°Ì¤Î¥·¥ó¥É¥¥¡¦¥×¥µ¥ë¥éÁª¼ê(¥¤¥ó¥É)¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ô¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÀèÀ©¤·¤¿»³¸ýÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï¥ß¥¹¤âÍí¤ß5Ï¢Â³¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£Æñ¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤ØÊü¤ÁÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»³¸ýÁª¼ê¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤º¡£ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤òµö¤·Âè1¥²¡¼¥à¤ò11-21¤ÇÍî¤È¤¹¤È¡¢´þ¸¢¤ò¿½¤·½Ð¤Æ»î¹ç½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£12·îËö¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜÁí¹ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿»³¸ýÁª¼ê¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê»î¹ç¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢º£Âç²ñ¤Ï¥Ù¥¹¥È8¤Ç¤Î½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ªÆ±¤¸¤¯½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿µÜºêÍ§²ÖÁª¼ê¡¢±ü¸¶´õË¾Áª¼ê¤Ï2²óÀï¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£