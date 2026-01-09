オリックスは9日、中嶋聡スペシャルアドバイザー（SA）の役職をシニアディレクター兼フィールドコーディネーター（SD）に変更することを発表した。

オリックスの小浜裕一球団本部長は9日、中嶋聡スペシャルアドバイザー（SA）の役職をシニアディレクター兼フィールドコーディネーター（SD）に変更について会見し「チームの運営、育成部門の強化に尽力していただく」と説明した。

今季は外国人選手を中心とした編成面でチームに助言を重ねてきた。現役引退翌年の16年には日本ハムのGM特別補佐に就任。業務提携するパドレスに派遣され、コーチとして傘下のマイナー球団を巡回しながら外国人選手のスカウティングにも携わるなど、当時から培った人脈は豊富だ。SA就任1年目の今季は米国に中南米でのスカウト活動、台湾・味全ドラゴンズでの指導などを行っていた。

従来の海外における働きに加え、SDとして「海外のいいところ、テクノロジー、データの活用を含めて幅広くチーム力アップに貢献していただきたい」と同本部長。「育成も大事ですしね。（2軍の）舞洲に来ることもあるでしょうし、1軍の方も。遠征先でもポイントポイントで助言をいただく。福良GM、中嶋SDのペアで岸田監督をバックアップ、より強くしていくという感じで」と期待を口にした。

中嶋聡氏は20年途中からオリックスの監督代行を務め、翌年から正監督に就任。21〜23年までリーグ3連覇を果たした。24年のシーズン最終戦で退任を表明。翌25年はスペシャルアドバイザー（SA）としてチームを支えた。