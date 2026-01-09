昨年12月に死去した初代林家三平さんの妻で林家正蔵（63）の母・海老名香葉子（えびな・かよこ、本名嘉代子＝かよこ）さん（享年92）のお別れの式が9日、東京都台東区の寛永寺輪王殿で開かれた。長男で落語家の九代目林家正蔵（63）、次男で落語家の二代目林家三平（55）、長女みどりの夫でタレントの峰竜太（73）が3人そろって囲み取材に応じた。

峰は「やっぱり力強い人でした。海老名家、一門をまとめていけたのはおかみさんの力。遺影を見ると本当に優しそうな顔をしていますけど、そんなおかみさんじゃないです。しめるところはしめて。そういうメリハリがあったから、今があるんじゃないですか。おかみさんからあまり褒められたことがない。そういうおかみさんです」としのんだ。続けて、「これからの海老名家が心配なのよ。大丈夫？」とポロリ。正蔵は「大丈夫だよ！任せといてください」と即答した。

三平が「亡くなる直前に“お袋、俺、大丈夫かな？”って聞いたんですよ。そしたら“あんたは大丈夫、かみさんがしっかりしているから”って」と明かすと、正蔵は「のろけですか？」とツッコんで笑いを誘った。

3人はそれぞれ「かみさんがしっかりしているから大丈夫だよ」と言い合った。「海老名家は女性が強いんで。だからうまくいくって。そういうことだよね。ちょっと男がしっかりないといけないんですけどね、本来は」と話した。

香葉子さんは1933年生まれ、東京都出身。52年に初代林家三平さんと結婚。三平さんの死後、45年にわたって一門の存続に尽力した。個人事務所「ねぎし事務所」の代表取締役を務め、95年には三平さんゆかりの品を展示する「ねぎし三平堂」をオープンした。また、自身の戦争体験から、執筆活動を通じて平和の訴えを続けた。長男は九代目正蔵、次男は二代目三平。長女の美どり、次女の泰葉も芸能界で活躍している。美どりの夫は俳優の峰。