１９９８年のニューヨークを舞台にした「コート・スティーリング」（ダーレン・アロノフスキー監督、１月９日公開）は上映時間１時間４７分の間、観客の目をそらさせない娯楽作だ。

大リーガーになり損ねたバーテンダーの大災難をオースティン・バトラー（「エルヴィス」でアカデミー賞主演男優賞ノミネート）が演じる、犯罪青春アクションスリラー。ダークなユーモアとバイオレンスを織り込んで描く、アロノフスキー流ニューヨーク賛歌でもある。（編集委員 恩田泰子）

原作は、チャーリー・ヒューストンによる同名小説で、脚本もヒューストンが手がけた。

「コート・スティーリング」というタイトルは野球における「盗塁失敗」を指す用語だとか。チャンスをつかもうとして失敗する、という意味合いもあるらしい。片仮名表記ということもあり、本編を見る前は、どういう意味か見当もつかなかったけれど。

バトラーが演じる主人公の若者ハンクは、高校時代までは野球選手。メジャーリーグ入りを有望視されていたが、運命のいたずらで夢を絶たれた過去を持つ。

その後、彼はニューヨークのロウアー・イーストサイドでバーテンダーになった。しっかり者のイヴォンヌ（ゾーイ・クラヴィッツ）と交際中だが、人生の展望はあまり持っていない様子。変化に乏しい日々を送っていたが、ある日突然、状況が変わる。残念ながら悪いほうに。

きっかけは、アパートのパンクな隣人ラス（マット・スミス）が、飼い猫をハンクに預けて、突然、旅に出たこと。ハンクは、血眼になってラスを捜す悪党たちからあらぬ疑いをかけられ、地獄を見る。どうやら大金が絡む裏社会の事件に巻き込まれたらしい。ハンクはどうやって窮地を脱し、人生を立て直すのか――。

「巻き込まれ型」の主人公をめぐる疾走感あふれるスリラー。必死になればなるほど滑稽に見える人間という生きものについての物語であり、ニューヨーク生まれのアロノフスキー監督だからこそのニューヨーク物語でもある。

１９６９年生まれの同監督の名を世に知らしめた最初の長編「π」（９８年）や第２作「レクイエム・フォー・ドリーム」（２０００年）で印象的に映し出されたエリアも登場する。ぎりぎりまで追い込まれた人間の心と体の痛み、そして苦しんだ果てに見る「光」を描くという点では、「レスラー」（０８年）、「ブラック・スワン」（１０年）、「ザ・ホエール」（２２年）といった監督作とも通底するものがある。

ただし、本作は、これまでのアロノフスキー作品よりも、ずっと痛快、ずっと気軽なエンターテインメント。何せ、主人公には時間がないから、じっと思い悩んでいる暇がない。とにかく動き続けて、ニューヨークの街を駆け抜ける。最初は生身でたっぷりと。終盤はカーチェイスで破壊力を上げながら。そのアクションの勢い、緩急自在の編集がなんとも心地よい。映画という「動く絵」の楽しみを存分に味わわせる。

俳優たちはみな、はまり役。しっかり薄汚れてボロボロになっているのに、どこかまばゆいバトラーは、この映画の気分にぴったり。刑事役のレジーナ・キングが見せる貫禄も物語にとって効果的。裏社会の男たちのカラフルな怖さも面白い。歌手バッド・バニーとして著名なベニート・マルティネス・オカシオ演じるラテンな悪漢ぶりもさることながら、リーヴ・シュレイバーとヴィンセント・ドノフリオによる最凶兄弟もなかなかに強烈だ。

主人公が勤めるバーの主人としてグリフィン・ダンを登場させているのも心憎い。ダンが演じる男の夜のニューヨークでの大災難を描いた、１９８５年の「アフター・アワーズ」（マーティン・スコセッシ監督）への敬意がこめられているのがくっきり。

ほかにもニヤリとさせられるカメオ出演あり。猫は……いるとなごむ。

スマートフォンが幅を利かせる前の時代の話。人間の生の声、アクションとともに、物語はカラフルに転がっていく。人や街のありようは、今とそれほど変わらないようでいて、やっぱりずいぶん変わったのだと、折に触れて感じさせる映画でもある。

ノスタルジーにひたる間もなく物語は進んでいくけれど、見終わった後は、ニューヨークの住人ならずとも、都市と人間が時とともに何を失って何を得たのかを、しみじみ考えたくなってしまう。加えて、映画のありようも。

変わりゆく世界で、映画＝モーションピクチャーの快楽をどう未来につないでいくべきか。いくつもの挑戦的な映画を手がけてきたアロノフスキーによる本作は、そんな問いを意識して、あえて今作られた「犯罪青春アクションスリラー」のように思える。とにかく、ちゃんと面白いのだ。

◇「コート・スティーリング」（原題：Caught Stealing）＝２０２５年／アメリカ／上映時間：１時間４７分＝１月９日全国公開