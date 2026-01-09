Image: Elvard project / Shutterstock.com

ガジェット業界における1年の始まりといえば、年明けすぐのCES。ここで大量の新製品やコンセプトに埋もれエンジンをしっかりかけて、次にSamsung（サムスン）の発表会を迎えます。近年は、これがずっと定番の流れでした。が、今年はちょっと違うみたい。

2月25日！

サムスンの発表会Galaxy Unpakced。年数回開催されますが、1回目はフラッグシップスマートホンの発表。今年は、Galaxy S26シリーズが予定されています。

以前から、開催が例年より遅くなると噂されていましたが、いよいよ遅いの確定みたい。

著名リーカーのEvan Blass氏が、開催は2月25日で間違いない！と、Xにポストしています。Blass氏が100％間違いないというなら、そうなのでしょう。開催場所はサンフランシスコとのことなので、日本時間では26日（月）の深夜となります。

Galaxy S26シリーズとして、Galaxy S26 Pro・Galaxy S26 Ultra・Galaxy S26 Edgeの発表が期待されています。今年はラインナップにも変更が予想されていて（しかも噂は二転三転していて）、Galaxy S26無印モデル、Galaxy S26 Plusは、はたしてあるのかないのか…。

