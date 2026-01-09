【松屋】朝食メニュー「北海道産鮭の粗ほぐし玉子かけごはん」発売 - 選べる小鉢が付いて480円
松屋フーズは1月14日午前5時より、朝食メニューとして「北海道産鮭の粗ほぐし玉子かけごはん」(480円)を一部店舗を除く全国の松屋で発売する。
「北海道産鮭の粗ほぐし玉子かけごはん」(480円)
同メニューは、丁寧にほぐした北海道産鮭と、ごはん、味噌汁、卵、小鉢を組み合わせた和定食。玉子は「生玉子」と「半熟玉子」の2種類から、小鉢は、定番の「ミニ牛皿」や「納豆」、「とろろ」、「冷奴」の4種類から選ぶことができる。
ふっくらと炊き上げたごはんと、鮭の程よい塩気、玉子のまろやかなコクが溶け合う「シンプルだからこそ、素材の良さが際立つ自慢の一杯」だという。
「北海道産鮭の粗ほぐし玉子かけごはん」(480円)
同メニューは午前5時〜午前11時までの朝食限定メニューとして提供される。「単品北海道産鮭の粗ほぐし」(130円)は終日販売する。
「北海道産鮭の粗ほぐし玉子かけごはん」(480円)
同メニューは、丁寧にほぐした北海道産鮭と、ごはん、味噌汁、卵、小鉢を組み合わせた和定食。玉子は「生玉子」と「半熟玉子」の2種類から、小鉢は、定番の「ミニ牛皿」や「納豆」、「とろろ」、「冷奴」の4種類から選ぶことができる。
ふっくらと炊き上げたごはんと、鮭の程よい塩気、玉子のまろやかなコクが溶け合う「シンプルだからこそ、素材の良さが際立つ自慢の一杯」だという。
「北海道産鮭の粗ほぐし玉子かけごはん」(480円)
同メニューは午前5時〜午前11時までの朝食限定メニューとして提供される。「単品北海道産鮭の粗ほぐし」(130円)は終日販売する。