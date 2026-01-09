板野友美「前住んでたお家がご近所さん」人気女性アーティストとの繋がりに反響「圧巻のパフォーマンス力にやられました」ライブも満喫
【モデルプレス＝2026/01/09】元AKB48でタレントの板野友美が1月8日、自身のInstagramを更新。「前住んでたお家がご近所さん」という人気アーティストとの2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】34歳元AKB、仲良しの「紅白」出場女性歌手
この日、板野はAKB48として出演した2025年大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』で共演したラッパー／シンガーのちゃんみなとの2ショットを公開。「実は前住んでたお家がご近所さんで『え！ともちんさんですよね？』って声掛けてくれたのがきっかけで」とちゃんみなと以前、家が近所だったことを明かした。
また、板野は昨年の夏に2人組YouTuber・平成フラミンゴのNICOとちゃんみなのライブツアー『AREA OF DIAMOND 3』に行ったことも報告。「圧巻のパフォーマンス力にやられました」とつづっている。
この投稿には「素敵なご縁」「びっくり」「2人ともお洒落」「交友関係広すぎ」「ライブも行ってるの尊い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳元AKB、仲良しの「紅白」出場女性歌手
◆板野友美、ちゃんみなとは「前住んでたお家がご近所さん」
この日、板野はAKB48として出演した2025年大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』で共演したラッパー／シンガーのちゃんみなとの2ショットを公開。「実は前住んでたお家がご近所さんで『え！ともちんさんですよね？』って声掛けてくれたのがきっかけで」とちゃんみなと以前、家が近所だったことを明かした。
◆板野友美の投稿に反響
この投稿には「素敵なご縁」「びっくり」「2人ともお洒落」「交友関係広すぎ」「ライブも行ってるの尊い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】